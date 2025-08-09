fechar
Velório de menino assassinado em Belo Jardim acontece entre familiares e vizinhos

Por Zayra Pereira Publicado em 09/08/2025 às 0:14
Imagem de cortejo durante velório de menino assassinado em Belo Jardim
Imagem de cortejo durante velório de menino assassinado em Belo Jardim - Reprodução

Aconteceu na tarde desta sexta-feira (8), o velório do menino de 10 anos assassinado na cidade de Belo Jardim por um adolescente.

A cerimônia de despedida da criança, vítima do homicídio brutal, reuniu diversas pessoas, dentre elas familiares e vizinhos comovidos com a situação.

"O momento mais difícil, mais doloroso da minha vida é hoje. Vai ficar um vazio que nunca mais vai preencher", contou a avó.

Como aconteceu?

Na noite da última quarta-feira (6), um menino de 10 anos foi encontrado sem vida dentro de uma fábrica de cerâmica abandonada.

Eles estava com um fio de aço em volta do pescoço, uma pedra sobre o tórax e a camisa de sua farda escolar enfiada em sua boca.

O principal suspeito é um adolescente que estava de passagem na cidade e tinha questões com o pai da vítima. Ele afirma que o pai do menino tinha uma dívida de R$ 6 mil.

