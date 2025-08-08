Chacina do V8: homem é preso acusado de envolvimento no crime em Olinda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Uma chacina aconteceu na madrugada desta sexta-feira (8), na comunidade do V8, em Olinda, motivada pelo tráfico de drogas. Quatro pessoas foram mortas durante o episódio de violência.

No início da tarde, um homem de 25 anos foi preso e no decorrer do di, a polícia autuou um segundo suspeito, de 27 anos.

Sobre o caso

Por volta das 3h, suspeitos de envolvimento no tráfico de drogas da comunidade do V8 foram até a casa de uma pessoa, possivelmente envolvida com o tráfico na Ilha do Maruim, realizando vários disparos.

De acordo com as investigações, o homem que seria o alvo dos disparos entrou em contato com o irmão dele, que também teria envolvimento com a criminalidade.

Com isso, o irmão do alvo, junto com outros comparsas, foram até a comunidade do V8 e realizaram disparos contra três pessoas, dois homens e uma mulher.

Além disso, uma quarta vítima, irmão de um dos envolvidos no tráfico, também foi atingida. Totalizando as quatro vítimas.

"A gente tá coletando todos os indícios, provas, evidências, no sentido de construir uma investigação que posso nos indicar qual foi a dinâmica do caso", afirmou Sérgio Ricardo, delegado da polícia civil.

O local ficou repleto de resquícios de projéteis de fuzil, de pistolas calibre 40 e 38, além de uma metralhadora que foi encontrada. Três vítimas estavam crivadas de balas e uma portava munições no bolso.

Uma moradora conta que se escondeu embaixo da cama ao ouvir os disparos.

"Eu estava dormindo, porque estava na folga do meu trabalho que é a noite. Já vi meu marido me puxando para o chão. Só ouvimos os disparos", contou Maria da Conceição.

Os corpos foram encaminhados ao IML.

