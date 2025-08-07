fechar
Agenda | Notícia

Exposição "Casa de Farinha - Mandioca, o Pão da Terra" terá visitação guiada neste sábado (9) em Olinda

A exposição oferece visitação gratuita e reproduz uma casa de farinha tradicional com instrumentos seculares, além de exibir vídeos e fotografias

Por Marilia Pessoa Publicado em 07/08/2025 às 15:42 | Atualizado em 07/08/2025 às 15:44
exposição "Casa de Farinha - Mandioca, o Pão da Terra
exposição "Casa de Farinha - Mandioca, o Pão da Terra - Mateus Bernardo/Adepe

A exposição “Casa de Farinha - Mandioca, o Pão da Terra”, em cartaz no Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda, terá visitação guiada, das 10h ao meio-dia e das 14h às 17h neste sábado (9). A entrada é gratuita.

A mostra reproduz casa de farinha com engenhos e instrumentos seculares, além de trazer também vídeo e fotografias da produção artesanal de farinha.

A visitação guiada terá mediação do historiador Carlos Cleber, idealizador e fundador do Centro de Pesquisas Históricas e Cultura Popular - Museu Carlos Cleber.

A exposição “Casa de Farinha - Mandioca, o Pão da Terra” foi inaugurada em 17 de julho e integrou o Circuito Fenearte. Ela ficará em cartaz até o dia 24 de agosto.

Com curadoria do antropólogo e jornalista Bruno Albertim e da gastróloga Dianne Sousa, a exposição aborda os aspectos socioculturais da farinha de mandioca, ingrediente importante para a identidade de Pernambuco e do Brasil.

Mateus Bernardo/Adepe
exposição Casa de Farinha - Mandioca, o Pão da Terra - Mateus Bernardo/Adepe

“O mais popular derivado da mandioca é aquela farinha que a quase totalidade das populações originárias lançava à boca ainda antes da colonização – estamos falando, portanto, de um ingrediente com mais de 500 anos de consagração. Diante de pedaços de peixe cru ou moqueado, jogava-se, literalmente, para dentro da cavidade bucal, pequenos bocados de farinha”, explica Albertim.

A exposição é uma realização da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), em parceria com o Governo do Estado e a Prefeitura de Olinda.

