Exposição "Casa de Farinha - Mandioca, o Pão da Terra" terá visitação guiada neste sábado (9) em Olinda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A exposição oferece visitação gratuita e reproduz uma casa de farinha tradicional com instrumentos seculares, além de exibir vídeos e fotografias

Clique aqui e escute a matéria

A exposição “Casa de Farinha - Mandioca, o Pão da Terra”, em cartaz no Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda, terá visitação guiada, das 10h ao meio-dia e das 14h às 17h neste sábado (9). A entrada é gratuita.

A mostra reproduz casa de farinha com engenhos e instrumentos seculares, além de trazer também vídeo e fotografias da produção artesanal de farinha.

A visitação guiada terá mediação do historiador Carlos Cleber, idealizador e fundador do Centro de Pesquisas Históricas e Cultura Popular - Museu Carlos Cleber.

A exposição “Casa de Farinha - Mandioca, o Pão da Terra” foi inaugurada em 17 de julho e integrou o Circuito Fenearte. Ela ficará em cartaz até o dia 24 de agosto.

Com curadoria do antropólogo e jornalista Bruno Albertim e da gastróloga Dianne Sousa, a exposição aborda os aspectos socioculturais da farinha de mandioca, ingrediente importante para a identidade de Pernambuco e do Brasil.

exposição Casa de Farinha - Mandioca, o Pão da Terra - Mateus Bernardo/Adepe

“O mais popular derivado da mandioca é aquela farinha que a quase totalidade das populações originárias lançava à boca ainda antes da colonização – estamos falando, portanto, de um ingrediente com mais de 500 anos de consagração. Diante de pedaços de peixe cru ou moqueado, jogava-se, literalmente, para dentro da cavidade bucal, pequenos bocados de farinha”, explica Albertim.

A exposição é uma realização da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), em parceria com o Governo do Estado e a Prefeitura de Olinda.

