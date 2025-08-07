O que aconteceu com Faustão? Apresentador é internado e filho cancela evento no SBT
Comunicador enfrenta problemas de saúde relacionados à insuficiência cardíaca e já passou por dois transplantes nos últimos anos
O apresentador Fausto Silva, de 75 anos, está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A causa da hospitalização não foi divulgada pela família, mas o comunicador enfrenta problemas de saúde relacionados à insuficiência cardíaca e já passou por dois transplantes nos últimos anos.
A internação foi confirmada pelo SBT News. Com o estado de saúde do pai, João Guilherme Silva, filho de Faustão, decidiu cancelar o evento marcado para esta quinta-feira (7), que celebraria a estreia de seu programa no SBT, prevista para o sábado seguinte. A equipe do apresentador informou que o adiamento se deu por "razões pessoais".
Entre os convidados para a comemoração estavam nomes como Ratinho, Bruna Marquezine, Tiago Leifert, Sandy, Simone Mendes, Luciano Huck, Angélica, César Filho e Tom Cavalcante. Em uma mensagem enviada aos presentes, João Guilherme teria agradecido o apoio e prometido divulgar uma nova data em breve.
Histórico de saúde
Faustão passou por um transplante de coração em agosto de 2023, após apresentar complicações decorrentes de uma insuficiência cardíaca. Meses depois, em fevereiro de 2024, precisou de um segundo procedimento — dessa vez, um transplante de rim — devido ao agravamento de um quadro renal crônico.
Durante a recuperação, o apresentador foi submetido a sessões de hemodiálise como parte do tratamento. O protocolo visava fortalecer seu organismo antes da adoção de outras abordagens terapêuticas.
Desde então, ele tem se mantido recluso, com acompanhamento médico domiciliar e poucas visitas. Segundo o filho, em entrevista anterior ao portal Terra, Faustão vinha se dedicando pontualmente à prática de exercícios físicos.
No início de 2025, o apresentador chegou a ser internado novamente para tratar uma infecção. Na ocasião, sua esposa, Luciana Cardoso, confirmou o caso à imprensa. Ele recebeu alta dois dias depois e retomou os cuidados em casa.