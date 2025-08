João Silva confessa que não se incomoda em ser sempre associado como filho de Faustão

Clique aqui e escute a matéria

João Silva, apresentador, está prestes a estrear o seu novo programa no SBT, Programa do João. Conhecido por ser filho de Fausto Silva, ele não se incomoda em ser chamado de “nepo baby“.

“Não quero ser o apresentador João Silva. Quero ser o apresentador João Silva, filho do Faustão. É maravilhoso crescer ouvindo as pessoas elogiarem o trabalho dele. Amo o termo nepobaby”, confessou ao site F5.

Sobre o novo programa, João confessou que foi feito para “família” e justificou o nome da atração, o mesmo que apresentou em seu período na Band. “Meu nome já é João Silva, deve ser o mais comum do Brasil. Muitos programas com nomes elaborados acabam sendo lembrados como ‘o programa de tal apresentador’”, explicou.

O Programa do João será exibido aos sábados, após o Sabadou com Virginia, no SBT. Com direção de Cris Gomes, a atração terá sete quadros, não terá plateia e vai contar com a participação do jogador Neymar. “Importa o ibope, mas também os cortes, os comentários, as matérias”, disse.

