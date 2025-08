Rafael Campello lança exposição "Apanhado de Rente" no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O artista e publicitário Rafael Campello lança a exposição ‘Apanhado de Rente’ na Casa Capitão, no Recife, nesta quinta-feira (7).

A mostra reúne 35 obras produzidas entre 2020 e 2025, unindo texto e ilustração com influência do cordel, do Movimento Armorial e da linguagem publicitária.

Um dos elementos mais marcantes do trabalho de Campello é a representação de múltiplas cabeças em um mesmo corpo. O nome da exposição, "Rente", é uma forma carinhosa de falar "gente" no Recife.

"Cada um de nós é um bocado: ninguém é tão original a ponto de ser só brabo, ou só malvado, ou só inocente ou só feliz", explica o artista.

Além da exposição, Apanhado de Rente também se tornou um livro publicado pela editora Lama Livros. A obra reúne crônicas, contos e músicas feitas para acompanhar as obras visuais.

A trilha sonora original tem quatro faixas exclusivas compostas pelo cantor Otto e pelo produtor musical Apollo Nove.

O evento de abertura da exposição, que acontecerá das 18h às 22h, terá um cardápio especial elaborado pelo chef Rafa Chamié, que combina sabores regionais e mediterrâneos.

Quem é Rafael Campello?

Rafael Campello é recifense e iniciou a carreira na publicidade na agência Ampla. Em 2007, mudou-se para Buenos Aires e, há 15 anos, vive em São Paulo, onde é Diretor de Criação para a América do Sul na Wieden+Kennedy.

Além da carreira na publicidade, ele se dedica à escrita e é autor do livro Não Sei Se Cortázar Tem Acento.