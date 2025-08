Cia Penduricalho celebra 15 anos com mostra gratuita no Teatro Apolo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Espetáculo reúne números de ex e atuais alunos e destaca trajetória da companhia que transformou o tecido acrobático no Recife

Clique aqui e escute a matéria

Nos dias 8 e 9 de agosto, às 20h, o Teatro Apolo, no Bairro do Recife, recebe a Mostra Comemorativa 15 Anos da Cia Penduricalho, companhia que foi referência na introdução e expansão do tecido acrobático na capital pernambucana.

Com acesso gratuito e intérprete de Libras, os ingressos serão distribuídos uma hora antes do início das apresentações.

Criada em 2009, a Cia Penduricalho nasceu a partir de aulas de tecido acrobático oferecidas dentro das atividades de ginástica olímpica no Clube Alemão, na Zona Norte do Recife.

Começou com apenas cinco alunos e metros de liganete descendo do teto da quadra, abrindo caminho para o que viria a se tornar um dos principais núcleos de formação em acrobacias aéreas do estado.

“Essa mostra vem para a gente como um grande presente de valorização do nosso trabalho, da nossa trajetória de 15 anos fazendo circo no Recife”, afirma Camila Gatis, fundadora e gestora da companhia.

História

Ao longo desses anos, a Penduricalho foi se expandindo, formando professores, montando espetáculos e ocupando espaços na cidade.

Em 2023, a companhia deixou o Clube Alemão e passou a operar na Casa de Aéreos, na Tamarineira.

Também lança agora uma nova logomarca, substituindo o enforcado da carta 12 do tarô — símbolo anterior — por uma figura “ainda pendurada, mas com todo o corpo em movimento”.

“O propósito dessa companhia é a transformação. O processo do tecido é de desenvolvimento pessoal, tem muito a ver com uma transformação energética e física desses corpos em relação à autoestima e à dimensão que o corpo tem no sentido de se expressar. Qualquer praticante vai dizer que é um processo de expansão que requer muito esforço e perseverança, e traz muitas potencialidades. É uma transformação da forma que você encara a vida", diz Camila.

Espetáculo de celebração

A programação da mostra de celebração dos 15 anos de história inclui 15 números circenses em aparelhos aéreos diversos, selecionados entre atuais e ex-alunos da companhia.

O evento é viabilizado por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), com execução do Governo de Pernambuco e recursos do Ministério da Cultura. Com isso, os artistas recebem cachê e contam com equipe técnica completa.

“Teremos números de ex-alunos que atuam de forma relevante no cenário do circo em Recife, como a Cia Devir, e outros ex-alunos que atuam em áreas diversas, além de nossos atuais alunos. É uma oportunidade deles colocarem seus processos criativos no palco sem precisar bancar do próprio bolso e cobrar ingresso”, explica Camila Gatis.

A Cia Penduricalho tem no currículo uma série de produções marcantes, como “Cores para o Mundo”, “Shakti”, “Recomeço – Uma Carta para o Futuro” e o recente musical acrobático “Elza, Rita e Gal – As Mulheres do Fim do Mundo”.

Também realizou projetos sociais como o Tecido na Rua e participou de diversos festivais e mostras culturais da cidade.

Programação completa



Sexta-feira – 08/08

“Felicidade” – Cia Penduricalho

“Apesar de Você” – Cia Penduricalho

“The World Is Not Enough” – Cia Penduricalho

“Quando a Floresta Dança” – Cia Penduricalho

“Bandolins” – Cia Penduricalho

“Entrelaçadas” – Cia Penduricalho

“Ensaio Aberto” – Cia Penduricalho

“Água-viva” – Thais Botelho

Sábado – 09/08

“Impulso” – Alunos Cia Penduricalho

“TEamo MEamo” – Cia Voarte (Ariel Ciccone)

“Esperança” – Alunas Cia Penduricalho

“As Bonecas” – Alunas Cia Penduricalho

“Skyfall” – Alunos Cia Penduricalho

“Fumaça” – Lilian Queiroz

“Órbita” – Cia Devir

Serviço



Mostra Comemorativa 15 Anos da Cia Penduricalho



Teatro Apolo – Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife

Dias 08 e 09 de agosto, às 20h

Entrada gratuita – retirada de ingressos a partir das 19h

Instagram: @ciapenduricalho