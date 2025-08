Carlinhos de Jesus, Orquestra Super Oara e Los Cubanos animam o Mirante Dançante no Recife Antigo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Evento une dança de salão, música ao vivo e vista para o Capibaribe com Carlinhos de Jesus, Super Oara e Los Cubanos no Mirante do Paço, no Recife.

O Recife Antigo será palco de uma noite especial no dia 27 de setembro, quando acontece a primeira edição do Mirante Dançante.

O evento une música ao vivo, dança de salão e um cenário deslumbrante com vista para o Rio Capibaribe, no Mirante do Paço.

Com uma proposta sofisticada e cultural, o encontro celebra o ritmo, o romantismo e a energia da dança em um dos pontos turísticos mais charmosos da cidade. A programação promete conquistar o público com emoção, elegância e muito movimento.

Carlinhos de Jesus comanda a pista com seu carisma

Um dos grandes nomes da dança brasileira, o coreógrafo Carlinhos de Jesus será o mestre de cerimônia da noite. Conhecido por seu talento e carisma, ele vai conduzir o público ao longo da programação, incentivando todos a se jogarem na pista com leveza e técnica.

Carlinhos é referência nacional em dança de salão e promete proporcionar um espetáculo à parte com sua performance envolvente e acolhimento aos apaixonados pela arte do movimento.

Super Oara e Los Cubanos garantem a trilha sonora da festa

A trilha sonora da noite fica por conta da Orquestra Super Oara, que traz em seu repertório grandes clássicos da música romântica e dançante, com arranjos que combinam tradição e modernidade.

Já o grupo Los Cubanos leva ao palco toda a energia dos ritmos latinos, como salsa, merengue e outros sons caribenhos, criando uma atmosfera animada e perfeita para dançar a dois.

Uma noite de cultura, sofisticação e vista privilegiada

Com mais de 1.500 m² de salão, o evento une elegância, cultura e emoção em um ambiente acolhedor, com vista privilegiada para o Rio Capibaribe. O Mirante do Paço, localizado no coração do Recife Antigo, oferece o cenário ideal para uma noite inesquecível.

O Mirante Dançante é uma experiência completa para quem ama música ao vivo, dança e eventos que valorizam o patrimônio histórico e cultural da cidade.

