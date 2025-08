Henrique & Juliano e Nattan fazem show no Recife com Mari Fernandez

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Dupla sertaneja e cantor de forró se apresentam neste sábado (9), na área externa do Centro de Convenções, junto com Mari Fernandez e Grelo.

Clique aqui e escute a matéria

O Recife vai ferver neste sábado (9) com o encontro inédito entre Henrique & Juliano e Nattan no mesmo palco.

Os artistas comandam uma verdadeira maratona musical na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco, a partir das 17h30. O evento ainda terá shows de Mari Fernandez e Grelo, prometendo uma noite repleta de hits e muita energia.

Pela primeira vez juntos no estado, Henrique & Juliano e Nattan, que também são amigos fora dos palcos, unem o sertanejo e o forró em uma celebração que promete reunir milhares de fãs e emocionar todas as gerações.

Henrique & Juliano apresentam clássicos e novidades

Com um dos repertórios mais populares do Brasil, a dupla Henrique & Juliano chega ao Recife trazendo uma seleção de sucessos que marcaram sua carreira. Entre as músicas mais aguardadas estão “Última Saudade”, que já ultrapassou 100 milhões de visualizações no YouTube, além de “Cuida Bem Dela”, “Briga Feia”, “Seu Perfil” e “Seja Ex”.

O show promete emocionar o público com uma apresentação grandiosa, efeitos visuais e uma performance intensa, consolidando o lugar da dupla entre os maiores nomes do sertanejo universitário.

Nattan retorna ao Recife com forró e irreverência

Conhecido por sua simpatia e irreverência, Nattan é um dos destaques da nova geração do forró. O cantor retorna à capital pernambucana com um show dançante e cheio de sucessos, como “Tem Cabaré Essa Noite”, “Comunicação Falhou”, “Morena” e “Love Gostosinho”.

A apresentação de Nattan promete contagiar o público com sua energia e setlist recheado de sucessos que dominaram os aplicativos de música e redes sociais nos últimos anos.

Mari Fernandez e Grelo completam o line-up

O evento ainda contará com o talento de Mari Fernandez, fenômeno nacional que mistura forró, piseiro e sertanejo. A cantora coleciona sucessos entre os mais ouvidos do Brasil e promete levantar a plateia com seu carisma e hits dançantes.

Fechando a programação, o cantor Grelo traz o hit “Só Fé”, música que viralizou nas redes sociais e o consagrou como uma das revelações do cenário atual.

Estrutura e ingressos

Com uma megaestrutura, o evento contará com setores diferenciados, bares temáticos, áreas VIPs e segurança reforçada, tudo para garantir o conforto e a experiência do público.

Os últimos ingressos estão disponíveis no site oficial:

Guichê Web