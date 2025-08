José Augusto e Alcione fazem show no Classic Hall nesta sexta (8) com repertório repleto de sucessos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Turnê especial celebra os 50 anos de carreira de José Augusto e traz a potência vocal de Alcione em noite emocionante no palco de Olinda.

Clique aqui e escute a matéria

Dois grandes nomes da música brasileira se encontram em uma única noite. Nesta sexta-feira (8), o Classic Hall, em Olinda, recebe mais uma edição do projeto “Paixão em Dose Dupla”, com shows de José Augusto e Alcione.

A proposta é embalar o público com hits marcantes, emoção à flor da pele e memórias afetivas que atravessam gerações.

Celebrando meio século de trajetória, José Augusto apresenta a turnê comemorativa “Histórias em Canções – 50 anos”.

Já Alcione, ícone da música popular brasileira, promete aquecer os corações com sambas e canções românticas que são parte da trilha sonora de muitas vidas.

José Augusto celebra 50 anos de carreira

Com direção musical assinada por ele mesmo, arranjos de Caíque Rocha e produção da LC Entretenimento, o cantor e compositor José Augusto leva ao palco um repertório de grandes sucessos. Entre as músicas que marcaram sua trajetória estão “Chuvas de Verão”, “Sábado”, “Separação”, “Indiferença” e “Fantasias”.

O show também traz versões emocionantes de clássicos na voz de outros artistas, como “Evidências”, “Te Amo, Te Amo, Te Amo” e “Ainda Ontem Chorei de Saudade”. A apresentação será acompanhada por cenografia envolvente, recursos tecnológicos e iluminação especial, criando um ambiente sensorial e nostálgico.

Alcione traz sua voz potente para o palco

Conhecida carinhosamente como Marrom, Alcione é um dos maiores nomes do samba e da música romântica. Com mais de quatro décadas de carreira, a artista conquistou o Brasil e o mundo com sua interpretação intensa e sua voz inconfundível.

No repertório, não faltarão sucessos como “Você Me Vira a Cabeça”, “Meu Ébano” e “A Loba”, que prometem emocionar o público. A presença de Alcione é sempre um espetáculo à parte, carregado de força, entrega e carisma.

Serviço

Evento: Paixão em Dose Dupla – Alcione e José Augusto

Paixão em Dose Dupla – Alcione e José Augusto Data: 08 de agosto de 2024 (sexta-feira)

08 de agosto de 2024 (sexta-feira) Local: Classic Hall – Av. Gov. Agamenon Magalhães, S/N - Salgadinho, Olinda – PE

Classic Hall – Av. Gov. Agamenon Magalhães, S/N - Salgadinho, Olinda – PE Abertura dos portões: 20h

20h Classificação: 12 anos

Ingressos

Arena inteira: R$ 160,00

R$ 160,00 Arena meia: R$ 80,00

R$ 80,00 Arena social: R$ 90,00 + 1kg de alimento

R$ 90,00 + 1kg de alimento Mesa Premium (4 pessoas): R$ 1.800,00

R$ 1.800,00 Mesa Vip (4 pessoas): R$ 1.500,00

R$ 1.500,00 Mezanino: R$ 1.200,00

R$ 1.200,00 Cadeiras e camarotes: Esgotados

Pontos de venda