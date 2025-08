Now United desembarca no Recife em show com novos integrantes

Clique aqui e escute a matéria

A capital pernambucana recebe a turnê Now or Never Tour, do grupo Now United. O grupo de pop se apresenta no Classic Hall, em Olinda, no dia 25 de novembro.

O espetáculo reúne integrantes já conhecidos pelas fãs, mas também membros de uma nova geração. Além do Recife, Now United se apresenta em Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Ao todo, o grupo possui 14 membros confirmados, e fará do show uma celebração nostálgica e vibrante dos seus anos de carreira. Entre os confirmados para a performance estão Sabina, Bailey, Sina, Shivani, Nour, Savannah, Desirée, entre outros. Além disso, outros nomes surpresas ainda devem ser revelados.

Show de Now United no Recife

Formado pelo empresário Simon Fuller, o grupo Now United surgiu em 2018 e conquistou milhares de fãs ao redor do mundo. De volta ao Brasil, o show deve mostrar o melhor das coreografias, produção visual e hits de sucesso.

A pré-venda exclusiva para Membros Ouro do Clube Shows começou nesta segunda (4), por meio do site www.clubeshows.com.br. Já a venda geral será liberada na próxima terça-feira (5), também ao meio-dia, através da plataforma www.ticket360.com.br.



