Exposição gratuita no Recife homenageia religiões de matriz africana

Mostra 'Saravaxé! Salve o povo de terreiro' reúne 17 obras no bairro da Várzea até 22 de agosto. Veja como participar e mais informações do evento!

O Peixe Beta Espaço Cultural, no bairro da Várzea, no Recife, abre as portas nesta sexta-feira (1º) para a exposição “Saravaxé! Salve o povo de terreiro”, do artista Guerra Zidanes.

A mostra traz 17 obras, sendo oito pinturas e nove modelagens, que celebram a espiritualidade, a natureza e a ancestralidade dos povos de terreiro.

Conhecido pelo estilo rústico e pela abordagem sensível de temas ligados à identidade afro-brasileira, Zidanes é autodidata e natural do Recife.

Suas criações dialogam diretamente com suas raízes: a herança artística da mãe e a vivência religiosa com o pai, unindo influências da Jurema Sagrada e do Candomblé. As peças representam Orixás e figuras humanas em conexão com os elementos da natureza.

A abertura da exposição está marcada para as 19h, com uma programação especial: Mestre Zé Negão, do Coco de Senzala, e Pai Vado do Mestre Pau-Ferro participam com ritos e saudações em reverência aos povos de terreiro.

A mostra fica em cartaz até o dia 22 de agosto e pode ser visitada gratuitamente durante o horário comercial.

Exposição "Saravaxé! Salve o povo de Terreiro"



Local: Peixe Beta Espaço Cultural



Endereço: Rua Francisco Lacerda, 131 – Várzea – Recife



Contato: (81) 98865-3825



Abertura: 1º de agosto, às 19h



Visitação: até 22 de agosto, em horário comercial



Entrada gratuita!