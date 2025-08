5 opções imperdíveis de delivery de hambúrguer que você precisa experimentar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Conheça cinco boas opções de delivery de hambúrguer no Recife e região para se deliciar com sabor e praticidade, sem sair de casa

Quem nunca pediu um hambúrguer no delivery para salvar a sexta-feira que atire a primeira batata frita!

Prático, suculento e versátil, o hambúrguer conquistou o coração (e o estômago) dos brasileiros, especialmente o dos pernambucanos, que só no ano passado fizeram 5,7 milhões de pedidos do lanche, segundo pesquisa divulgada nesta semana pelo iFood.

Ainda segundo a pesquisa, considerando os primeiros quatro meses de 2025, Pernambuco já registrou mais de 2 milhões de pedidos de hambúrguer. O volume é 13% maior do que o registrado no mesmo período de 2024 no estado.

Apesar da fama de prato “made in USA”, a história do hambúrguer começa na Alemanha, em Hamburgo, e percorre o mundo até se transformar no ícone gastronômico que conhecemos hoje.

E já que o fim de semana está chegando, que tal conhecer cinco boas opções de delivery de hambúrguer no Recife e região, que vão muito além do básico pão, carne e queijo.

De versões artesanais a combinações ousadas, as casas selecionadas têm um ingrediente em comum: sabor de sobra para comemorar como manda o figurino, no conforto de casa e com um bom burger nas mãos. Confira:

1. Rock My Burger

Para quem curte saborear um bom hambúrguer artesanal ao som de clássicos do rock, o Rock My Burger é o destino certo. Localizada no bairro de Campo Grande, no Recife, a casa oferece ambiente climatizado e área externa com mesas e cadeiras, unindo conforto e atmosfera descontraída.

O cardápio é focado em hambúrgueres artesanais preparados na brasa, e uma das boas pedidas é o "Pop - Rock X-Burger": três unidades por R$ 57,80. A promoção “pague 2, leve 3” está disponível de segunda a quinta para os clientes presenciais.

Imagem do hambúrguer do Rock My Burger - Reprodução/Instagram @rockmyburger

Serviço – Rock My Burger

Endereço: Rua Odorico Mendes, 434 – Campo Grande

Segunda a quinta: 18h às 23h

Sexta e sábado: 18h à 0h

Domingo: 17h30 às 23h

Contato: (81) 99952-8419

Site: rockmyburger.com.br

Instagram: @rockmyburger



2. Break Burger

O Break Burger, com funcionamento exclusivo de delivery e retirada, além de sanduíches, possui no cardápio da casa inclui milkshakes, porções de batata frita e as famosas coxinhas, ideais para complementar qualquer pedido.

Eles fazem entregas para zonas norte e sul da cidade, todos os dias, abrindo às 9h30 e fechando às 0h.

Imagem do hambúrguer do Break Burger - Reprodução/Instagram @breakburgerpe

Serviço – Break Burger

Endereço: Rua Dr. José Maria, 763 – Rosarinho (apenas delivery ou retirada)

Contato: (81) 3314-0541

Site: breakburgerpe.com.br

Instagram: @breakburgerpe

3. Bed Stuy Burguer

Unindo humor, sabor e referências à cultura pop, a Bed Stuy Burguer nasceu em 2020 e se inspira na série “Todo Mundo Odeia o Chris” para nomear seus sanduíches e combos.

Por lá, os clientes encontram hambúrgueres batizados com nomes dos personagens da sitcom, como James, Golpe Baixo, Morello, Julios e Greg. Os combos também fazem alusão aos bordões icônicos da série, como “Me custou cada centavo”, “Cara, ela está tão na sua!” e “Eu não preciso disso, meu marido tem dois empregos!”.

A proposta divertida da casa combina com o cardápio generoso, voltado para quem curte hambúrguer artesanal com identidade.



Hambúrguer Rochelle, da Bed Stuy Burguer - Reprodução/Instagram @bedstuyburguer

Serviço – Bed Stuy Burguer



Endereço: Rua Mato Grosso, 104 – Jardim Brasil, Olinda

Terça a quinta: 16h30 às 23h | Sexta a domingo: 16h30 à 0h

Contato: (81) 99651-5018

Site: bio.site/bedstuyburguer

Instagram: @bedstuyburguer

4. Meu Véi Hamburgueria



Com hambúrgueres suculentos, preparados no ponto ideal e acompanhados por molhos autorais que surpreendem, a Meu Véi Hamburgueria se firma como uma excelente pedida para quem busca uma experiência diferenciada no Recife.

A proposta da hamburgueria é interessante: consuma seu lanche, sentado em cadeiras de praia na calçada do estabelecimento, que fica na Galeria Futura, em Boa Viagem.

O cardápio vai além dos burgers e inclui hot dogs, entradas e sobremesas criativas, como a cartola no espetinho, servida com generosas camadas de doce de leite. Um destaque da casa é a maionese de milho e o exclusivo ketchup de goiabada, que complementam perfeitamente os lanches.



Imagem do hambúrguer 'Esquenta', do cardápio da Meu Véi Hamburgueria - Reprodução/Instagram @meuveii

Serviço – Meu Véi Hamburgueria



Endereço: Galeria Futura – Av. Conselheiro Aguiar, 1205 - Boa Viagem

Todos os dias, das 17h30 às 23h

Contato: (81) 3223-6700

Site: linktr.ee/meuveii

Instagram: @meuveii

5. Spazio Burger Recife



Com uma proposta inovadora, o Spazio Burger une duas paixões do público: hambúrgueres artesanais e massas de pizza com fermentação longa.

A dica é pedir o “Nº2” do cardápio, ideal para quem não abre mão da combinação de bacon com cebola caramelizada. O sanduíche leva um suculento blend de Angus com 160g, American cheese, crispy de bacon e cebola caramelizada, tudo isso envolto na massa leve e saborosa da casa.

Os combos incluem batata chips e refrigerante em lata, com preços a partir de R$ 44,90.



Imagem do hambúrguer do Spazio Burger Recife - Reprodução/Instagram @spazioburger.br

Serviço – Spazio Burger



Endereço: Rua Padre Bernardino Pessoa, 374 (loja 1) – Boa Viagem

Segunda a quinta, das 17h30 às 22h

Sexta a domingo, das 17h30 às 22h30

Contato: (81) 99247-0909

Site: spazioburguer.saipos.com

Instagram: @spazioburger.br

Com opções que vão do tradicional hambúrguer na brasa ao sanduíche envolto em massa de pizza, o Recife mostra que sabe fazer, e muito bem, o clássico lanche que conquistou o mundo.