Incêndio atinge sala em escola municipal do Recife que aguarda requalificação desde 2022

Um princípio de incêndio foi registrado na Escola Municipal Presbítero José Bezerra, localizada no bairro da Macaxeira, na Zona Norte do Recife, na noite desta quarta-feira (30). Segundo informações confirmadas pelo Corpo de Bombeiros de Pernambuco, uma equipe foi acionada por volta das 18h15 para controlar as chamas, que atingiram apenas uma sala no térreo da unidade. Não houve vítimas.

A escola atende 484 estudantes da Educação Infantil, Ensino Fundamental I e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Apesar de funcionar também no turno da noite, não havia alunos e nem profissionais no local no momento do incidente. Mais cedo, os professores tinham se reunido para um encontro de planejamento do retorno às atividades letivas.

De acordo com o professor Edgar Luna, representante do Sindicato Municipal dos Profissionais de Ensino da Rede Oficial do Recife (Simpere), que já havia vistoriado a unidade recentemente para denunciar problemas estruturais, tudo indica que o incêndio foi causado por um curto-circuito em um dos aparelhos de ar-condicionado da escola. As aulas desta quinta-feira (31) foram suspensas.

"A requalificação da Escola Municipal Presbítero José Bezerra esta prevista desde 2022, mas ela nunca ocorreu de forma efetiva. É uma escola que não tem acessibilidade, apresenta problemas na fiação elétrica, várias infiltrações. O único acesso ao andar superior é por uma escada estreita, então qualquer emergência que ocorrer, só tem uma saída", afirmou o Edgar.

Ainda de acordo com as informações, esses problemas têm sido relatados pela gestão à Secretaria de Educação do Recife, no entanto, a escola não tem recebido nenhuma devolutiva até o momento. O problema com os ares-condicionados tem afetado a rotina dos estudantes, que estão em um esquema de rodízio por conta do calor dentro das salas de aula.

Sobre a escada, há relatos de professoras e alunos que já se acidentaram. A escola municipal tem um aluno deficiente, que faz uso de cadeira de rodas, mas a unidade não tem sequer um banheiro adaptado.

Resposta da Secretaria de Educação do Recife

A coluna Enem e Educação entrou em contato com a Secretaria de Educação do Recife para solicitar esclarecimentos sobre o ocorrido e as medidas que serão adotadas em relação às queixas apresentadas pela gestão da unidade.

Em nota, a pasta informou que a situação "foi rapidamente controlada graças à atuação da funcionária da escola, que percebeu o problema e acionou imediatamente o Corpo de Bombeiros".

"Não houve danos à estrutura do prédio. Como medida preventiva, as aulas foram temporariamente suspensas para a realização da limpeza e retomada da normalidade do ambiente escolar. As atividades serão retomadas na próxima segunda-feira, dia 3 de agosto", disse.

Quanto ao plano de requalificação, que integra o Programa Escola no Grau, a pasta esclareceu que as obras de reforma foram iniciadas, mas houve necessidade de rescisão contratual com a empresa responsável devido ao não cumprimento do cronograma estabelecido.

"Um novo processo licitatório já está em andamento para garantir a conclusão da requalificação", concluiu a Secretaria.

