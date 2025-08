Turnê de despedida do Planet Hemp passa pelo Classic Hall em setembro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com show marcado para o dia 20 de setembro, banda se despede dos palcos em apresentação histórica no Recife; ingressos já à venda.

Depois de mais de três décadas de trajetória, o Planet Hemp se despede dos palcos com a turnê “A Última Ponta”, que chega ao Recife em setembro.

A apresentação será no dia 20 de setembro de 2025, no Classic Hall, reunindo fãs de diferentes gerações em um show potente, combativo e repleto de hits que marcaram época.

Os ingressos já estão disponíveis no site eventim.com.br/planethemp e na bilheteria do Classic Hall. A realização é da 30e, uma das maiores empresas de entretenimento ao vivo do Brasil.

Despedida de uma era

Formado atualmente por Marcelo D2, BNegão, Formigão, Pedro Garcia, Nobru e Daniel Ganjaman, o Planet Hemp é sinônimo de atitude e resistência. Desde o disco de estreia Usuário (1995), a banda conquistou uma legião de fãs com sua mistura de rap, rock, hardcore e psicodelia, sempre marcada por letras diretas e um discurso político afiado.

A turnê “A Última Ponta” celebra todas as fases do grupo, incluindo sucessos como “Legalize Já”, “Mantenha o Respeito” e “Dig Dig Dig (Hempa)”, além de músicas do álbum mais recente, JARDINEIROS (2022), premiado duas vezes no GRAMMY Latino.

Show histórico no Recife

A capital pernambucana entra no roteiro da despedida com um show que promete ser inesquecível. Conhecidos por suas performances intensas, os integrantes do Planet Hemp devem trazer ao palco não apenas música, mas também discurso político, visual impactante e possíveis convidados especiais.

O Classic Hall, tradicional casa de shows localizada em Olinda, será o palco dessa última celebração com o público do Nordeste. Uma noite para marcar o fim de um ciclo e reforçar o legado de uma das bandas mais influentes da música brasileira.

Serviço

Show: Planet Hemp – Turnê A Última Ponta

Planet Hemp – Turnê A Última Ponta Data: 20 de setembro de 2025 (sábado)

20 de setembro de 2025 (sábado) Horário de abertura: 20h

20h Local: Classic Hall – Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n – Salgadinho, Olinda – PE

Classic Hall – Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n – Salgadinho, Olinda – PE Ingressos: À venda no eventim.com.br/planethemp e na bilheteria do Classic Hall

Valores