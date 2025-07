Forró Escaletado apresenta renovação musical com show no Fogo de Occa, em Olinda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Antes de fazer turnê em SP, grupo vai se apresentar nesta sexta-feira, dia 1º de agosto, no bairro do Carmo, em Olinda. Ingressos estão à venda

O Forró Escaletado vai se apresentar a partir das 19h nesta sexta-feira (1º), no Fogo de Occa, bairro do Carmo, em Olinda.

O grupo pretende mostrar a renovação musical da banda, com destaque para o amadurecimento com arranjos além do xote tradicional que incluem elementos do baião, maracatu, coco e reggae.

“O repertório será um passeio afetivo pela música brasileira, costurando clássicos consagrados com composições autorais que dialogam com o presente sem perder de vista as nossas raízes”, conta Ícaro Annes.

O single "Tarde Laranjeira" marca o início de uma nova fase para o grupo. Produzida por Buguinha Dub, a música já está disponível em todas as plataformas de streaming.

O repertório autoral também inclui faixas como "Viajei", "Cheiro da Manhã", "Deus que me livre" e "Segredos do Mar".

“A gente navega com naturalidade entre clássicos do forró, como Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Ary Lobo, prestando homenagem aos mestres, ao mesmo tempo em que incorpora canções de artistas como Maria Bethânia, Djavan, Milton Nascimento, Ednardo e Banda Eddie, expandindo as fronteiras do forró com uma pegada urbana, poética e contemporânea”, completa o vocalista e violonista Max Espíndola.

Também fazem parte do grupo os músicos Fernanda Vital (voz e percussão), Raphael Tenório (percussão) e Peu Drums (contrabaixo e percussão).

Ingressos

Os ingressos para o show em Olinda podem ser adquiridos no Sympla (R$ 15) e também na bilheteria no dia do show (R$ 20).