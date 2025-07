Orquestra Sinfônica do Recife celebra 95 anos com concerto histórico no Morro da Conceição

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Durante a apresentação, foi anunciado edital de concurso público para recomposição do quadro de músicos da Orquestra e Banda Sinfônica do Recife

Clique aqui e escute a matéria

Durante as comemorações dos 95 anos do conjunto orquestral considerado o mais antigo em atividade ininterrupta do país, na noite desta terça-feira (30), a Orquestra Sinfônica do Recife se apresentou gratuitamente no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, no Morro da Conceição.

Durante a ocasião, o prefeito do Recife, João Campos, anunciou a realização do concurso público para recomposição de quadros do conjunto orquestral, declarado patrimônio cultural imaterial do Recife. A seleção também contemplará a Banda Sinfônica do Recife.

Imagem de Orquestra Sinfônica do Recife dentro de Santuário de Nossa Senhora da Conceição - Edson Holanda/Prefeitura do Recife

“O Recife tem a Orquestra Sinfônica mais antiga em atividade contínua do Brasil e, para nós, também a melhor do país. Celebrar seus 95 anos aqui no Morro da Conceição é um gesto simbólico e importante, reforçando que a cultura deve estar presente em todos os cantos da cidade, não só no Teatro de Santa Isabel, mas também em espaços populares e afetivos como este", contou o prefeito.

João Campos conta que o edital para recompor os músicos da Orquestra e da Banda Sinfônica deverá ser lançado até dezembro deste ano.

"Depois de muito trabalho da nossa equipe, vamos lançar, ainda neste semestre, um concurso público para recompor os quadros da Orquestra e da Banda Sinfônica. Essa é uma conquista que garante a continuidade dessa história e valoriza quem faz a música do Recife todos os dias”, afirmou o prefeito João Campos.

O edital atende a um pleito dos próprios músicos, garantindo a renovação de talentos e favorecendo a dedicação exclusiva dos instrumentistas, para manter o alto gabarito de dois dos mais celebrados conjuntos sinfônicos públicos do país.

Além disso, o concurso permitirá o investimento planejado do poder público municipal na Orquestra e na Banda, promovendo ainda a preservação e a transmissão dos legados sinfônicos na cidade, declarada criativa e musical até pela Unesco.

“O último concurso para servidores efetivos das sinfônicas foi realizado há mais de 20 anos. É uma grande conquista para a cidade, que tem tanta tradição musical. A Orquestra e a Banda cumprem um papel muito importante, tanto do ponto de vista da formação de públicos para a música erudita quanto na confirmação do Recife como um importante e tradicional mercado formador de talentos musicais”, celebrou a secretária de Cultura do Recife, Milu Megale.

O concurso deve promover novos talentos musicais para o município, valorizando a tradição e a cultura local.

“Estamos assegurando que o Recife siga gestando talentos e públicos, para consolidar a qualidade, a profusão e a celebração musical como marcas registradas da nossa cultura. Nossa música é nossa identidade”, acrescenta o presidente da Fundação de Cultura Cidade do Recife, Marcelo Canuto.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp





#im #ll #ss #jornaldocommercio" />