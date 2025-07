Salão do Senac Recife passa a contar com cinco novos serviços

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os atendimentos no salão do Senac Recife incluem consultorias visagistas faciais e teste de coloração pessoal. Veja agora mais detalhes!

O Salão Empresa Pedagógica do Senac Recife agora está oferecendo consultorias visagistas faciais para serviços de beleza personalizados.

São cinco opções de atendimentos inovadores, que unem técnicas de visagismo e recursos de inteligência artificial para proporcionar resultados alinhados ao estilo e objetivos de imagem de cada cliente.

Novos serviços

Imagem do Salão Empresa Pedagógica do Senac Recife! - Divulgação/ Senac

Nos destaques, estão as consultorias visagistas faciais para: escolha de óculos de grau, corte de cabelo, estilo de barba, análise de contraste pessoal e temperatura de pele (para escolha de melhores cores de cabelo).

Além disso, o salão também está contando com outra novidade: o teste de coloração pessoal completo. Esse serviço inclui melhores cores de estampas, acessórios, maquiagem, coordenação de cores do look e melhores tons de cores cosméticas para cabelo.

"Estamos oferecendo ao público uma experiência totalmente personalizada, que vai além do tradicional. Unimos a expertise dos nossos profissionais com o uso da tecnologia, como a simulação em IA, para ajudar cada cliente a descobrir as melhores escolhas para valorizar sua imagem, trazendo a união entre beleza e identidade", afirma Manuela Reis, chefe do Salão Empresa Pedagógica do Senac Recife.

"É um atendimento que respeita o estilo e as preferências individuais, com análise técnica e estética, proporcionando mais segurança na hora de decidir o corte de cabelo, o design da barba, o modelo de óculos ou as melhores cores para realçar a beleza pessoal", finaliza Manuela.

Agendamentos

Os serviços já estão disponíveis para agendamento pelos telefones: (81) 3413-6647 ou 3413-6688.