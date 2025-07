Erros comuns na hora de pintar as unhas e como evitá-los

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Desde o preparo da unha até a secagem, pequenos deslizes comprometem o acabamento e a durabilidade do esmalte. Veja os principais erros

Clique aqui e escute a matéria

Pintar as unhas em casa pode parecer uma tarefa simples, mas quem já tentou sabe que alcançar um resultado bonito, uniforme e duradouro exige atenção a uma série de detalhes. Muitas vezes, mesmo com os melhores produtos em mãos, o acabamento deixa a desejar: o esmalte lasca no dia seguinte, surgem bolhas na superfície, a cor fica manchada ou a cobertura não atinge o brilho esperado.

A verdade é que erros pequenos — como não lixar corretamente, aplicar camadas muito grossas ou até mesmo não esperar o tempo adequado de secagem — fazem toda a diferença no resultado final. E o mais comum é que esses deslizes passem despercebidos, repetidos a cada esmaltação por puro hábito. Além disso, a preparação da unha, o cuidado com as cutículas e até a escolha da base influenciam diretamente não só na estética, mas também na saúde das unhas.

Saber o que evitar é tão importante quanto dominar as técnicas certas. Nesta matéria, listamos os erros mais comuns na hora de pintar as unhas e explicamos como cada um pode ser facilmente corrigido com mudanças simples na rotina de cuidados.

Leia Também 5 cuidados essenciais para unhas fortes e saudáveis

1. Não preparar a unha corretamente antes de esmaltar

Um dos erros mais comuns — e muitas vezes ignorado — é começar a esmaltação com a unha ainda suja, oleosa ou mal lixada. Isso compromete diretamente a aderência do esmalte, fazendo com que ele descasque mais rápido. O ideal é começar higienizando bem as mãos e unhas, retirando resíduos de cremes ou óleos com álcool 70% ou removedor de esmalte sem acetona.

Além disso, o lixamento deve nivelar a unha e remover irregularidades nas bordas. A falta desse preparo cria uma superfície instável que prejudica o acabamento e a durabilidade. Um detalhe que muita gente esquece: empurrar levemente as cutículas ajuda a definir melhor os contornos e evitar borrões.

Leia Também Unhas quadradas estão de volta? Veja como usar sem pesar no visual

2. Aplicar camadas muito grossas de esmalte

Muita gente acredita que aplicar uma única camada grossa de esmalte vai agilizar o processo, mas o efeito é o oposto. Camadas espessas demoram mais a secar, criam bolhas com facilidade e aumentam as chances de manchas ou escorrimentos. O correto é aplicar duas camadas finas, com tempo adequado entre uma e outra.

Isso permite que o esmalte seque de forma mais uniforme e que a cobertura seja mais bonita e resistente. Além disso, o pincel deve ser usado com leveza: pressioná-lo demais na unha causa marcas e pode até arrastar a camada anterior. Com paciência, o resultado é muito mais profissional.

Leia Também Essas 5 cores de esmalte estão dominando as mãos neste inverno

3. Ignorar a importância da base e do top coat

A base não serve apenas como um primeiro passo: ela protege a unha contra o pigmento do esmalte (evitando manchas amarelas) e ajuda na fixação da cor. Já o top coat — ou extra brilho — sela a esmaltação, dá acabamento e prolonga a durabilidade. Ignorar esses dois produtos é um erro que compromete o visual e faz com que o esmalte lasque mais rápido.

Além disso, bases fortalecedoras com ingredientes como cálcio ou queratina ainda contribuem para unhas mais resistentes. Já o top coat pode ser reaplicado dois ou três dias depois da esmaltação, renovando o brilho e estendendo o tempo entre as trocas.

Leia Também Unhas vermelhas voltam com força — veja 4 variações que estão em alta

4. Esquecer de limpar os cantinhos com cuidado

Pintar bem o centro da unha e deixar os cantinhos borrados tira a estética do resultado final. Usar um palito com algodão e removedor já embebido, logo após cada camada, ajuda a manter a limpeza e evita o acúmulo difícil de remover depois. Quanto mais rápido esse acabamento for feito, mais fácil é garantir contornos definidos.

Um truque extra: quem tem dificuldade pode aplicar um pouco de vaselina ou óleo em volta da unha antes de pintar — isso evita que o esmalte grude na pele, facilitando a limpeza. A diferença entre uma unha bem feita e uma com aparência amadora está, muitas vezes, nesse cuidado minucioso.

Leia Também Como cuidar das unhas em casa e evitar quebras mesmo sem esmalte

5. Não respeitar o tempo de secagem entre as camadas

A pressa em terminar a esmaltação faz muita gente aplicar uma camada sobre a outra sem esperar a anterior secar totalmente. Isso cria bolhas, marcas e pode até arrastar o esmalte que já estava na unha, prejudicando o acabamento. O ideal é esperar de 1 a 2 minutos entre cada camada, dependendo da textura do esmalte.

Também é importante evitar movimentos bruscos ou exposição ao vento durante a secagem. Produtos como spray secante ou óleo secante ajudam, mas não substituem o tempo necessário para o esmalte endurecer de fato. Quem respeita esse tempo conquista unhas lisas e com acabamento mais duradouro.

Leia Também 5 tipos de esmaltação que duram mais na unha mesmo com rotina intensa

6. Esmaltar com frequência sem dar descanso às unhas

Por mais que manter as unhas sempre esmaltadas pareça um cuidado estético, o uso contínuo de esmalte pode ressecar e enfraquecer a lâmina ungueal. Especialmente se não houver uma pausa entre esmaltações, a unha fica mais opaca, descamando com facilidade. O ideal é deixar as unhas “respirarem” por pelo menos um ou dois dias entre uma pintura e outra.

Nesse intervalo, aplicar óleo fortalecedor ou cremes específicos ajuda a restaurar a hidratação e prevenir danos acumulados. O descanso é uma etapa necessária para quem deseja unhas mais resistentes e com aparência saudável a longo prazo.