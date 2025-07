5 tipos de esmaltação que duram mais na unha mesmo com rotina intensa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Confira esses cinco tipos de esmaltação são ideais para quem vive na correria e não quer se preocupar com retoques a todo momento

Nem todo mundo tem tempo — ou disponibilidade — para visitar o salão toda semana ou retocar as unhas com frequência. E mesmo quem cuida em casa sabe: certas esmaltações duram pouco, lascam nas pontas ou perdem o brilho logo nos primeiros dias. Por isso, além de escolher uma boa base e um bom top coat, o tipo de esmaltação faz toda a diferença na durabilidade.

Algumas técnicas foram desenvolvidas justamente para resistir ao uso constante das mãos, seja no trabalho, em tarefas domésticas ou no dia a dia corrido. Elas criam camadas mais resistentes, protegem melhor a unha natural e ajudam a manter o visual bonito por mais tempo, mesmo em rotinas intensas.

Entre as opções, há alternativas mais acessíveis que podem ser feitas em casa com bons produtos e um pouco de prática, até versões mais duradouras que precisam de aplicação profissional.

O importante é entender qual estilo atende melhor suas necessidades e rotina, considerando fatores como o tempo de aplicação, o acabamento e a remoção. A seguir, veja cinco tipos de esmaltação que entregam resistência, praticidade e durabilidade — sem abrir mão da estética.

Esmaltação que dura mais na unha

Unha com nail art de flores. - Instagram: @teesboard/Reprodução

1. Esmaltação em gel

Uma das mais populares entre quem busca longa duração, a esmaltação em gel forma uma camada resistente que adere firmemente à unha. Quando bem feita, pode durar entre 15 e 21 dias sem descascar.

O brilho permanece intacto e ela resiste bem a impactos leves, água e produtos de limpeza. A secagem em cabine UV garante a fixação imediata e o acabamento impecável. Ideal para quem tem uma rotina agitada e não quer se preocupar com as unhas por semanas.

2. Esmaltação com top coat selante

Mesmo em esmaltações tradicionais, o uso de um bom top coat selante pode aumentar muito a durabilidade. Ele cria uma película protetora sobre o esmalte e reduz o risco de lascas, especialmente nas pontas.

Algumas versões têm ação de secagem rápida e efeito gel, mantendo o brilho por vários dias. É uma solução prática para quem faz as unhas em casa ou prefere esmaltes convencionais.

3. Esmaltação permanente (ou semi-permanente)

Parecida com o gel, mas com acabamento um pouco mais leve, a esmaltação semi-permanente também é feita com esmaltes específicos e exige cabine para secagem.

Sua durabilidade é de até duas semanas, com menor risco de rachaduras e manchas. É menos agressiva para a unha natural que o gel e tem remoção mais fácil, sendo uma boa escolha para quem alterna estilos com frequência.

4. Esmaltação em fibra ou acrílica com cor

Quando a esmaltação é feita sobre unhas de fibra ou acrílica, o esmalte tende a durar mais porque a superfície é menos porosa e mais rígida.

O acabamento fica mais uniforme e o esmalte não sofre os desgastes naturais que ocorrem em unhas naturais, como descamação ou quebra. Essa técnica é ideal para quem tem unhas fracas e deseja um reforço que mantenha o visual bonito por mais tempo.

5. Esmaltação com camadas finas e reforço semanal

Para quem não gosta de esmaltação em gel ou permanente, uma dica eficaz é aplicar camadas finas de esmalte comum, deixar secar bem e reforçar com uma nova camada de top coat a cada quatro ou cinco dias.

Essa técnica caseira prolonga a durabilidade e evita o aparecimento de bolhas ou rachaduras. É econômica, adaptável a qualquer cor ou marca e funciona muito bem para quem lida com atividades manuais diariamente.