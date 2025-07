5 perfumes femininos de até R$ 200 que são certeiros para quem quer alta duração

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Encontrar um perfume que dure o dia inteiro e ainda custe até R$ 200 não é missão impossível. As marcas nacionais têm se mostrado cada vez mais eficazes ao lançar fragrâncias com excelente performance, muitas vezes surpreendendo até quem está acostumado a usar perfumes importados.

A chave está em fórmulas bem estruturadas, com notas de fundo intensas, ingredientes que seguram bem na pele e composições olfativas que não desaparecem após poucas horas. Esses perfumes acessíveis combinam qualidade, sofisticação e performance, e são ideais para quem quer uma fragrância que acompanhe a rotina intensa — do café da manhã à noite, sem perder intensidade.

Alguns apostam em acordes doces e gourmand, que projetam bem em climas amenos, enquanto outros investem em madeiras e âmbar para garantir uma base firme e duradoura. Em comum, todos conseguem manter presença sem precisar de reaplicação constante. A seguir, selecionamos cinco perfumes femininos nacionais (ou amplamente vendidos no Brasil) que se destacam justamente por oferecer essa combinação de preço justo e alta durabilidade.

1. Luna Radiante, Natura

Esse perfume da linha Luna aposta na elegância do floral amadeirado com toque frutado. O brilho vem das frutas amarelas, como pêssego e damasco, enquanto a base amadeirada, marcada por priprioca — um ingrediente da biodiversidade brasileira — garante o rastro que permanece por horas na pele.

É o tipo de perfume que vai se revelando aos poucos: começa vibrante e fresco, depois se acomoda em um fundo mais quente e sofisticado. A durabilidade é consistente, chegando a 8 horas com boa projeção nos primeiros momentos. Ideal para quem busca algo marcante e ao mesmo tempo versátil.

2. Egeo Dolce, O Boticário

Ícone entre os perfumes gourmand nacionais, o Egeo Dolce combina notas de marshmallow, algodão-doce e baunilha com uma base amadeirada discreta. O resultado é uma fragrância doce, intensa e extremamente duradoura.

Apesar de ser classificado como colônia, tem performance que rivaliza com muitos eau de parfum. A doçura não é leve: o Egeo Dolce chega chegando e permanece por muitas horas, grudando na pele e nas roupas. É um perfume de personalidade, ideal para quem gosta de ser notada — e para quem aprecia o universo dos perfumes açucarados com impacto.

3. Zara Red Vanilla (100 ml)

Mesmo sendo da Zara, o Red Vanilla é facilmente encontrado no Brasil por menos de R$ 200. É um perfume que impressiona pela construção: groselha preta e pera nas notas de saída, seguidas por íris e baunilha, o que garante um toque cremoso e adocicado, mas com sofisticação.

A baunilha é presente, mas nunca exagerada. Com um toque ambarado no fundo, o Red Vanilla tem performance superior à média dos perfumes da marca, com fixação que chega a 6-7 horas dependendo da pele e do clima. É uma opção elegante, perfeita para noites ou ambientes climatizados.

4. Elixir Dourado, L’Occitane au Brésil

Esse perfume nacional entrega uma experiência sensorial que remete ao calor suave, ao brilho dourado e ao conforto. A combinação de baunilha dourada com notas ambaradas e madeiras macias cria um efeito envolvente e acolhedor.

A fragrância tem uma aura sofisticada, sem exageros, mas com base firme que segura por muitas horas. A performance é excelente para um eau de parfum nacional: ele fixa com consistência por até 10 horas e mantém uma aura elegante ao longo do dia. É ideal para quem busca um perfume com identidade e que transite bem entre ocasiões.

5. Thaty Princess, O Boticário

Uma versão mais sofisticada da tradicional linha Thaty, o Princess aposta em flores brancas e frutas suaves, equilibradas por um fundo almiscarado que confere maior fixação. A fragrância tem frescor, leveza e uma doçura discreta, com toque romântico e moderno. A performance é sólida para a categoria: enquanto outras colônias evaporam em poucas horas, o Thaty Princess entrega fixação prolongada, durando bem no calor e se mantendo presente sem se tornar invasivo. É um perfume para o dia a dia que entrega mais do que promete — principalmente em termos de duração.