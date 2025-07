Lovely lança dupla de limpeza com ácido hialurônico e água vanádica, novidade no skincare brasileiro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Manter a pele limpa, hidratada e protegida é essencial em todas as estações do ano. Por isso, a escolha de produtos que ofereçam cuidados eficazes sem agredir a pele faz toda a diferença no dia a dia.

Pensando nisso, a Lovely Beauty Care desenvolveu duas fórmulas que combinam limpeza e hidratação para todos os tipos de pele: a Água Micelar Hyaluronic e o Gel de Limpeza Facial Hyaluronic.

Esses produtos trazem o ácido hialurônico, reconhecido por sua alta capacidade de hidratação, e um ingrediente exclusivo no skincare brasileiro: a água vanádica, extraída das fontes termais de Ibirá (SP), única região no Brasil e uma das únicas do mundo (ao lado de algumas termas na França) onde esse tipo de água é encontrado.

Rica em minerais como vanádio, cálcio, potássio e magnésio, a água vanádica tem ação calmante, antioxidante e fortalece a barreira da pele.

“Uma boa limpeza é o primeiro passo para uma pele saudável, e essa rotina deve ser feita com produtos que respeitem o equilíbrio natural da pele, todos os dias. A Lovely aposta em fórmulas leves e inteligentes, que cuidam e tratam desde a etapa da higienização”, comenta Cristian Moreira, Gerente de Desenvolvimento, da Lovely Beauty Care.

Conheça os produtos

A Água Micelar Hyaluronic é perfeita para quem busca um cuidado multifuncional: ela limpa, demaquila e hidrata ao mesmo tempo, com textura suave e ativos que ajudam a acalmar a pele.

Pode ser usada tanto pela manhã, como parte da rotina de preparação, quanto à noite, para remover impurezas e maquiagem sem sensibilizar.

Já o Gel de Limpeza Facial Hyaluronic completa a rotina com uma limpeza profunda e confortável. Sua textura leve limpa sem ressecar, e sua fórmula com ácido hialurônico e ativos calmantes ajuda a manter a pele protegida mesmo com o uso diário, ideal para peles mais sensíveis.

Água vanádica: um ingrediente inédito no skincare brasileiro

Conhecida por suas propriedades terapêuticas, a água vanádica até então era utilizada apenas em produtos para consumo e ainda não havia sido explorada em fórmulas de beleza no Brasil.

Com inovação e tecnologia em seu DNA, a Lovely Beauty Care é a primeira marca de skincare nacional a incorporar esse ingrediente em produtos faciais, como a água micelar e o gel de limpeza.

Com ação calmante, antioxidante e fortalecedora da barreira cutânea, a água vanádica ajuda a minimizar irritações, reforça a proteção natural da pele e entrega minerais essenciais que fazem toda a diferença na rotina de cuidados diários. Entre os seus principais benefícios, destacam-se:

1. Hidratação prolongada

Ajuda a manter o nível ideal de água na pele, mesmo em ambientes secos ou com variações climáticas.



2. Ação calmante e anti-vermelhidão

Ideal para peles sensíveis, reativas ou que costumam apresentar irritações.



3. Fortalecimento da barreira cutânea

Os minerais presentes na água vanádica protegem contra a perda de hidratação e as agressões externas do dia a dia.



4. Efeito antioxidante e regenerador

Combate os danos causados pelos radicais livres, auxilia na renovação celular e contribui para a recuperação da pele fragilizada.



Todos os produtos da Lovely são veganos, dermatologicamente testados e aprovados, e livres de parabenos, combinação ideal para uma rotina de cuidados eficaz, gentil e segura, e podem ser adquiridos no site da Lovely Beauty Care, com parcelamento em até 6x sem juros.