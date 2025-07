4 body splashes da Natura para quem gosta de perfumes de grife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Perfumes importados são desejados por sua sofisticação, fixação e construções olfativas marcantes. No entanto, os preços nem sempre são acessíveis, especialmente quando o orçamento está apertado.

É aí que entram os body splashes: versões mais leves e acessíveis, mas que, quando bem formuladas, surpreendem pelo aroma e pela performance.

A Natura, marca nacional reconhecida pela qualidade de seus produtos e compromisso com a sustentabilidade, oferece body splashes que lembram fragrâncias importadas famosas, perfeitos para quem busca estilo e economia.

Se você é fã de perfumes de grife, mas quer uma alternativa para o dia a dia, confira esta seleção com 4 body splashes da Natura que têm cheiro de perfume importado e valem cada borrifada.

4 body splashes da Natura que agradam em cheio quem é fã de perfumes importados

1. Ameixa e Flor de Baunilha

Esse body splash da linha Tododia combina a doçura intensa da ameixa com a cremosidade quente da flor de baunilha.

O resultado é um aroma envolvente, marcante e sedutor, muito semelhante à assinatura olfativa do Good Girl, da Carolina Herrera.

Ambos os perfumes apostam em uma dualidade entre a doçura e a sofisticação, com fundo ambarado e quente que fixa bem na pele.

Apesar de ser um splash, o Ameixa e Flor de Baunilha surpreende pela durabilidade e é perfeito para quem gosta de fragrâncias noturnas, femininas e com toque provocante.

Ideal para: noites frescas, encontros e ocasiões em que você quer deixar um rastro doce e sofisticado.

2. Romã e Flor de Amora

Essa combinação frutal da Natura tem tudo para agradar quem ama perfumes intensos e sensuais. A romã traz um toque licoroso e marcante, enquanto a flor de amora adiciona um dulçor floral aveludado, criando uma fragrância opulenta e envolvente.

A semelhança com o Scandal, de Jean Paul Gaultier, é clara: ambos têm uma saída adocicada e frutada que evolui para uma base quente e sedutora.

O splash da Natura não é enjoativo e pode ser usado com mais leveza durante o dia, sendo uma versão mais casual e tropical do perfume francês.

Ideal para: dias de verão, festas ao ar livre ou quando você quer exalar presença com leveza.

3. Capim Limão e Hortelã

Refrescante, elegante e minimalista, essa fragrância é perfeita para quem aprecia perfumes limpos e com cara de banho tomado. A união do capim limão com a hortelã cria uma aura herbal e cítrica sofisticada, com um frescor duradouro.

Ela se aproxima da proposta do Infusion D’Iris, da Prada, uma fragrância que transmite elegância sutil e leveza moderna.

Ambos são perfeitos para quem prefere perfumes que não pesam, mas que transmitem cuidado e sofisticação natural.

Ideal para: ambientes de trabalho, dias quentes e quem busca discrição com elegância.

4. Flor de Gengibre e Tangerina

Essa fragrância vibrante e exótica une o frescor da tangerina com o toque especiado da flor de gengibre, resultando em uma combinação energizante e moderna.

A similaridade com o clássico Lime Basil & Mandarin, da Jo Malone, está na saída cítrica e picante que foge do óbvio.

Ambos os perfumes são refrescantes e únicos, com um toque aromático que foge das notas tradicionais e agrada quem procura um cheiro exclusivo, sem ser doce ou floral convencional.

O body splash da Natura ainda tem um ótimo custo-benefício para o que entrega em originalidade.

Ideal para: dias ensolarados, viagens e quem quer um perfume leve, diferente e cheio de personalidade.



