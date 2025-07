4 body splashes da Boticário que duram como perfumes importados

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A fragrância de um perfume caro, mas com os preços de body splash? Descubra aqui quatro opções de colônias da Boticário com fixação surpreendente

Quando se fala em body splash, muita gente imagina fragrâncias suaves, daquelas que não duram tanto e podem ir embora em pouco tempo.

No entanto, algumas marcas brasileiras, como o Boticário, têm mudado esse cenário ao apostar em fórmulas e ingredientes mais intensos — com um toque que lembra até perfumes importados.

O resultado são body splashes acessíveis, mas com projeção e fixação acima da média, ideais para quem quer prolongar o frescor sem abrir mão da intensidade.

A seguir, listamos 4 body splashes da Boticário que entregam aroma duradouro e sensação de perfume caro — tudo isso com aquele preço que cabe no dia a dia.

4 body splashes da Boticário com fixação que surpreende

1. Cuide-se Bem Pessegura – 200 ml

Com notas frutadas e adocicadas de pêssego, baunilha e flor de laranjeira, o Pessegura é um dos maiores sucessos da linha Cuide-se Bem. A fragrância lembra perfumes gourmand internacionais, com um toque cremoso e viciante.

Apesar de ser um body splash, sua fixação chega a ultrapassar 6 horas na pele de algumas usuárias, especialmente se aplicado após o banho e combinado com o hidratante da mesma linha. Perfeito para quem ama perfumes doces com uma pegada jovem e alegre.

Cod : B51236

: B51236 Preço: R$ 89,90

2. Floratta Flores Secretas Body Spray – 100 ml

Delicado, mas marcante, o Flores Secretas da linha Floratta combina framboesa, flor de figo e musk branco.

O resultado é uma fragrância floral-frutada que lembra clássicos femininos da perfumaria internacional, como o Chloé Eau de Parfum ou o Nina Ricci.

Mesmo sendo um body spray, sua projeção é elegante e o rastro permanece no ar com suavidade. A embalagem pequena também o torna ideal para levar na bolsa e reaplicar ao longo do dia se desejar intensificar o aroma.

Cod : B84057

: B84057 Preço: R$ 47,90

3. Nativa SPA Cereja Rouge – 200 ml

Com notas envolventes de cereja e amêndoas, o Cereja Rouge é sensual e sofisticado. Ele se aproxima de perfumes como Hypnotic Poison (Dior), com seu lado adocicado e envolvente, mas com uma leveza perfeita para o clima brasileiro.

A fórmula contém gotas purificadas de quinoa, que ajudam na hidratação da pele e na fixação da fragrância.

O resultado disso tudo combinado é um body splash que dura e deixa a pele macia e perfumada por horas.

Cod : B58135

: B58135 Preço: R$ 79,90

4. Feira Cachos de Uva Cuide-se Bem – 200 ml

Esse lançamento é um verdadeiro deleite olfativo, dado o cheiro suculento de uva fresca. Isso porque o Cachos de Uva remete à infância, mas com um toque moderno e sofisticado.

A combinação frutada com notas doces lembra o estilo de perfumes como 212 Sexy (Carolina Herrera), com uma pegada mais divertida.

Na pele, a fixação surpreende — especialmente para um body splash da linha Cuide-se Bem. Fora que a fragrância tem sido elogiada por sua capacidade de deixar um rastro delicioso por onde passa.