Estes 4 perfumes são os preferidos das famosas. Detalhe: eles duram o dia todo!

Com fixação impecável e assinatura marcante, essas fragrâncias conquistaram celebridades e entregam desempenho de alto nível do início ao fim

Quando o assunto é perfume, muitas celebridades não abrem mão de fragrâncias que combinem presença, identidade e durabilidade. Em meio à rotina intensa de eventos, gravações e aparições públicas, o que elas mais procuram são perfumes que resistam ao tempo, à iluminação dos estúdios, aos flashes e aos longos compromissos do dia — e que, ainda assim, mantenham a sofisticação.

Seja para reforçar uma imagem elegante, transmitir poder ou simplesmente garantir que a assinatura olfativa permaneça intacta por horas, as escolhas das famosas acabam refletindo tendências que inspiram o público em geral. Entre lançamentos internacionais e clássicos absolutos, algumas fragrâncias se destacam por unir alto desempenho com apelo sensorial.

E, sim, todas as que estão nesta lista têm em comum o fator “longa duração”: permanecem na pele do começo ao fim do dia, sem necessidade de reaplicação. A seguir, conheça quatro perfumes que figuram entre os favoritos de atrizes, cantoras e influenciadoras — e que também podem ser a escolha ideal para quem quer uma fragrância à prova de rotina intensa.

1. Baccarat Rouge 540 – Maison Francis Kurkdjian

O perfume mais citado por celebridades como Rihanna, Rosé (BLACKPINK) e até Beyoncé é uma mistura hipnotizante de âmbar, madeiras e notas florais cristalinas. Com performance altíssima, fixa por mais de 12 horas na pele e deixa rastro marcante por onde passa. A combinação entre jasmim, âmbar cinzento e um fundo levemente resinoso cria um efeito quase "etéreo", que muitos descrevem como uma aura quente e ao mesmo tempo limpa.

Apesar de ser um perfume marcante, ele nunca chega a ser agressivo, o que contribui para seu sucesso entre artistas que transitam por ambientes diversos — dos palcos às entrevistas. O preço elevado faz dele um item de desejo, mas sua presença em red carpets e bastidores comprova: é um dos favoritos de quem pode escolher qualquer fragrância do mundo.

2. Sì – Giorgio Armani

Queridinho de celebridades como Cate Blanchett (que também é rosto da campanha), Bruna Marquezine e Zendaya, o Sì é um perfume que combina elegância com poder de permanência. Ele traz uma estrutura olfativa moderna com cassis, rosa de maio e baunilha, resultando em um equilíbrio entre doçura e intensidade.

Na pele, o Sì se comporta como um perfume de assinatura: se adapta ao ambiente e continua presente mesmo depois de horas. A baunilha nunca é óbvia, e o toque frutado do cassis traz frescor sem comprometer a sofisticação. É uma escolha certeira para mulheres que querem se afirmar com sutileza e classe — não à toa, aparece com frequência em entrevistas e red carpets internacionais.

3. La Vie Est Belle – Lancôme

Com Iris e praliné no centro da composição, esse perfume se tornou um clássico moderno entre celebridades como Julia Roberts (rosto oficial da campanha), Grazi Massafera e Sabrina Sato. A fragrância é doce e envolvente, mas com um acabamento refinado que a distingue de outros perfumes gourmand.

O poder de fixação é notável: chega a durar mais de 10 horas, mesmo em climas quentes, mantendo a doçura sem se tornar enjoativa. É um perfume que projeta bem e deixa um rastro inconfundível, ideal para quem quer ser lembrada pela fragrância. Mulheres famosas escolhem La Vie Est Belle para transmitir feminilidade confiante e uma alegria de viver com perfume.

4. J’adore – Dior

Entre os favoritos de Gisele Bündchen, Charlize Theron e Anitta, J’adore é um floral luxuoso que reúne ylang-ylang, jasmim sambac e rosa damascena em uma base luminosa e aveludada. Ao mesmo tempo sofisticado e versátil, o perfume fixa por horas com elegância, sem precisar de reforços ao longo do dia.

Ele é ideal para quem quer exalar presença com suavidade, sem abrir mão de frescor e feminilidade. O frasco já virou ícone da perfumaria, e seu aroma traduz a ideia de uma mulher moderna, livre e refinada. Para eventos longos ou dias intensos, J’adore é sempre uma escolha segura entre as famosas que entendem de performance e estilo.