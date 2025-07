5 estilos de unha que não exigem retoque constante — mesmo com rotina intensa

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com escolhas estratégicas de cor, acabamento e formato, é possível manter a unha bonita por mais tempo, mesmo com uma agenda cheia

Fazer as unhas pode ser um momento de autocuidado, mas nem sempre é possível encaixar esse hábito com frequência numa rotina agitada. Para quem trabalha muito com as mãos, digita o tempo todo, cozinha, cuida da casa ou simplesmente não tem tempo para retoques constantes, a durabilidade do esmalte e a aparência bem cuidada por mais dias viram prioridade.

Nesses casos, alguns estilos se destacam por serem mais resistentes ao desgaste do dia a dia ou por disfarçarem melhor os sinais do tempo. Escolher bem a cor, o tipo de acabamento, o formato da unha e até a técnica usada na esmaltação pode fazer toda a diferença na manutenção da beleza das mãos.

Além disso, há esmaltações que, mesmo começando a descascar, ainda conseguem manter um aspecto digno até a próxima ida ao salão. As cores neutras, por exemplo, costumam disfarçar pequenas falhas, enquanto formatos como o arredondado evitam que a ponta lasque com facilidade.

Também há truques simples, como preferir o acabamento fosco ou apostar em esmaltes com brilhos sutis, que escondem desgastes melhor que tons muito cremosos e escuros. A seguir, veja cinco estilos de unha que são aliados de quem precisa de praticidade e durabilidade.

Estilos de unhas que não exigem retoque constante

Francesinha invertida: o charme está na base, não na ponta

Esse estilo é ideal para quem quer manter o visual por mais tempo, já que o destaque da esmaltação está na meia-lua próxima à cutícula. Como o desgaste começa normalmente pela ponta, o crescimento natural da unha passa despercebido. É possível fazer essa técnica com tons neutros ou com um leve brilho, e o efeito permanece sofisticado e intacto mesmo depois de alguns dias.

Unhas arredondadas com esmalte nude ou rosado

O formato arredondado reduz as chances de lascar nas extremidades, o que faz toda a diferença na durabilidade da esmaltação. Quando associado a cores claras — como nude, rosa antigo ou bege translúcido —, o estilo camufla eventuais falhas e mantém a aparência de unha recém-feita por mais tempo. É uma das combinações mais práticas e discretas, ideal para quem busca elegância sem esforço.

Glitter fino ou esmalte com partículas cintilantes

Os esmaltes com acabamento brilhoso ou levemente cintilante ajudam a disfarçar o desgaste nas pontas e nas laterais, além de refletirem a luz de forma que pequenas falhas fiquem menos perceptíveis. O glitter fino é especialmente útil porque se distribui de maneira uniforme e continua bonito mesmo com o passar dos dias. Além disso, esse acabamento costuma aderir melhor à unha, o que prolonga a durabilidade.

Esmaltação degradê ou ombré em tons suaves

O estilo ombré — com transição gradual de cor da base até a ponta — cria um visual que se mantém interessante mesmo quando a unha começa a crescer. Ao usar tons suaves, como branco esfumado com nude ou rosado, a esmaltação se torna versátil e elegante. É uma escolha certeira para quem não quer se preocupar com retoques frequentes e ainda deseja um efeito visual marcante, mas delicado.

Unhas curtinhas com esmalte translúcido ou base reforçada

Manter as unhas bem curtas e usar apenas uma base com brilho ou um esmalte translúcido pode ser uma solução simples e eficaz para quem tem rotina intensa. Além de práticas, essas unhas passam uma imagem de cuidado e limpeza, e a manutenção é mínima. Se algum desgaste ocorrer, ele é quase imperceptível — o que permite alguns dias a mais antes da próxima esmaltação.