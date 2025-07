Unhas no inverno: cuidados essenciais contra ressecamento e danos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Durante o inverno, é comum notar as unhas mais ressecadas, frágeis e opacas. As baixas temperaturas, banhos quentes e o uso frequente de álcool em gel afetam diretamente a saúde das unhas.

Para evitar que fiquem quebradiças ou com aspecto descamado, é importante adotar uma rotina de cuidados com as unhas no inverno.

Com atitudes simples, você consegue preservar a força, o brilho e o crescimento saudável.

Hidrate as mãos e unhas todos os dias

A hidratação é o passo mais importante. Use um creme hidratante específico para mãos e unhas pelo menos duas vezes ao dia. Dê preferência aos que contêm ureia, manteiga de karité ou vitamina E, que combatem o ressecamento.

Evite acetona e prefira removedores sem álcool

A acetona é muito agressiva para as unhas, principalmente no frio. Ela remove a oleosidade natural da lâmina ungueal, favorecendo o aspecto seco e quebradiço. Prefira removedores sem álcool e com fórmulas mais suaves.

Use base fortalecedora com ativos hidratantes

Além da estética, a base deve tratar. Opte por bases fortalecedoras com pantenol, queratina ou óleo de cravo, que ajudam na nutrição das unhas e evitam a descamação comum no inverno.

Proteja as unhas do contato com água quente

Água quente e sabonetes fortes agridem a estrutura da unha. Sempre que for lavar louça ou mexer com produtos de limpeza, use luvas de proteção. Isso evita o desgaste da camada protetora natural das unhas.

Invista em uma alimentação rica em vitaminas

Os cuidados com as unhas começam de dentro para fora. No inverno, reforce o consumo de alimentos ricos em biotina, zinco e colágeno, que contribuem diretamente para unhas mais fortes e resistentes.

Evite manter o esmalte por muito tempo

No frio, muitas pessoas prolongam o uso do esmalte, mas isso pode prejudicar a saúde das unhas. O ideal é dar um intervalo entre as esmaltações, deixando as unhas “respirarem” por pelo menos um dia na semana.

Visite sua manicure com frequência

Um profissional pode identificar sinais de enfraquecimento ou fungos precocemente. Além disso, manter o cuidado regular com as cutículas e o corte correto ajuda a manter as unhas bonitas mesmo no inverno.

Unhas saudáveis mesmo nos dias frios

Adotar essas práticas no dia a dia faz toda a diferença para manter unhas saudáveis e bem cuidadas no inverno. A estação pede atenção redobrada, mas com bons hábitos é possível passar pelo frio sem danos.