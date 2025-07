5 dicas para fazer o esmalte durar mais na unha mesmo lavando louça todo dia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Você pinta a unha e dois dias depois já tem pontinhas descascando, brilho apagado e o aspecto de que a manicure foi feita há uma semana. Essa é uma reclamação comum entre quem mantém uma rotina puxada, cheia de tarefas domésticas, cuidados com filhos, digitação no trabalho e, claro, o famoso trio que mais desgasta a esmaltação: lavar louça, roupas e o uso de produtos de limpeza sem proteção.

Não importa se a esmaltação foi feita no salão ou em casa — a frustração é a mesma quando a cor começa a desbotar antes da hora. A boa notícia é que existem truques simples, que não envolvem investimento alto ou técnica avançada, e que fazem diferença real na durabilidade da unha pintada.

Detalhes como a preparação da unha, o tempo certo de secagem, o reforço com produtos de acabamento e até o tipo de luva que você usa ao lidar com água podem aumentar significativamente a vida útil do esmalte, mesmo em rotinas que exigem muito das mãos. A seguir, veja cinco dicas que funcionam na prática e ajudam a manter as unhas com aparência arrumada por mais tempo — mesmo quando a agenda não dá trégua e a casa exige cuidados diários.

1. Lixar a ponta da unha antes e depois de esmaltar ajuda a evitar lascas

Ao lixar a ponta da unha antes da esmaltação, você elimina lascas que poderiam comprometer a fixação da cor. Mas o segredo está em repetir esse cuidado depois que o esmalte já secou completamente. Ao passar levemente uma lixa fina ou um bloco polidor nas pontas, você sela a esmaltação, diminui o risco de trincas e suaviza possíveis imperfeições.

Esse hábito reduz o atrito da borda da unha com objetos do dia a dia, como teclado, fecho de bolsa e louça. É um detalhe rápido que estende a duração da cor e evita aquele desgaste irregular que começa pelas pontas.

2. Evite molhar a mão nos primeiros 30 minutos depois de pintar

Mesmo que o esmalte pareça seco ao toque, ele ainda está em processo de fixação nas camadas internas. A água fria ou quente interfere nesse processo e pode criar microfissuras invisíveis, que favorecem o surgimento de lascas nos dias seguintes.

A recomendação é planejar a esmaltação para um momento mais tranquilo do dia, em que você possa evitar tarefas com água por pelo menos 30 minutos. Essa janela permite que o esmalte fixe melhor, criando uma camada mais uniforme e resistente ao desgaste das próximas 24 a 48 horas.

3. Aplique uma camada extra de top coat dois dias depois da esmaltação

O top coat, ou extra brilho, não serve apenas para dar acabamento bonito. Quando reaplicado dois dias após a esmaltação, ele atua como um reforço protetor, renovando o brilho e formando uma nova barreira contra água e atrito.

Esse cuidado é especialmente eficaz em tons escuros, vibrantes ou metálicos, que tendem a perder intensidade mais rapidamente. Além disso, essa reaplicação pode corrigir pequenos desgastes, evitando que eles evoluam para descascados mais visíveis.

4. Use luvas sempre que puder — mas escolha um modelo confortável

O atrito com água e produtos químicos é um dos maiores causadores de descascamento precoce. Mas não adianta usar qualquer luva. As melhores são as que têm forro interno macio, pois evitam suor excessivo, que pode deixar a unha mole, e aumentam o conforto durante o uso.

Modelos de borracha com interior de algodão são os mais indicados. Além de proteger o esmalte, ajudam a preservar a hidratação da pele das mãos e são duráveis. Se possível, tenha uma luva só para cuidados domésticos e lave-a por dentro com frequência para manter a higiene.

5. Finalize com óleo secante ou hidratante de cutícula todos os dias

O óleo secante tem efeito imediato após a esmaltação, mas pode — e deve — ser usado nos dias seguintes como forma de hidratar a região da unha. A hidratação da cutícula previne descamações nas laterais, evita que a unha quebre ou lasque e mantém o esmalte com aparência mais uniforme.

A aplicação diária de óleos leves, como os de semente de uva, amêndoa ou argan, cria uma camada de proteção invisível contra poeira, fricção e produtos agressivos, além de ajudar na aparência geral da mão. Vale deixar um vidrinho na bolsa ou na mesa do trabalho para reforçar sempre que lembrar.