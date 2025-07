Esses 4 perfumes fixam tanto que você ainda sente no dia seguinte

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Essas fragrâncias permanecem na pele, no cabelo e até nas roupas — com performance acima da média e presença intensa mesmo horas depois

Clique aqui e escute a matéria

A maioria dos perfumes começa a desaparecer algumas horas depois de aplicados — e isso é esperado. Mas algumas fragrâncias desafiam essa lógica. Elas ficam na pele por mais de 12 horas, grudam em roupas, lingeries, travesseiros e deixam rastro no ar mesmo depois da pessoa sair.

São perfumes com composição potente, fundo denso e grande concentração de óleos essenciais — ideais para quem gosta de presença, assinatura olfativa marcante e zero necessidade de reaplicação.

Esse tipo de perfume funciona quase como uma memória aromática: mesmo depois de um banho ou de trocar de roupa, ele segue ali. Alguns são gourmands densos, outros amadeirados escuros ou orientais intensos — mas todos têm em comum o desempenho que impressiona.

A seguir, selecionamos 4 fragrâncias conhecidas por fixarem tanto que seguem com você no dia seguinte. Se o objetivo é marcar presença por onde passar, esses nomes valem o investimento.

1. Elysée (O Boticário)

Um floral oriental intenso com fundo ambarado que permanece por mais de 12 horas

Elysée é um dos perfumes femininos nacionais com maior fixação. Ele une notas florais sofisticadas com um fundo quente de âmbar e madeiras nobres. A fórmula é densa, pensada para ocasiões em que a presença precisa ser sentida mesmo depois de sair. É comum que ele permaneça em roupas e tecidos até o dia seguinte, com o mesmo traço de elegância e profundidade.

Mesmo com poucas borrifadas, a projeção dele se mantém por horas, e a evolução da fragrância segue rica do início ao fim. Funciona bem à noite, mas também acompanha compromissos longos durante o dia com segurança.

2. Essencial Oud (Natura)

Potente, marcante e com rastro amadeirado que atravessa o tempo e o ambiente

Entre os perfumes nacionais, o Essencial Oud é referência em termos de fixação. Sua combinação de oud, especiarias e notas balsâmicas cria uma fragrância intensa, de projeção expansiva e fundo que se mantém mesmo depois de tomar banho. É um perfume que permanece no lençol, no cabelo e em qualquer roupa usada — às vezes por dias.

Ele entrega uma experiência sensorial completa: é sofisticado, misterioso e com peso. Ideal para quem gosta de fragrâncias com assinatura forte, que resistem ao tempo e acompanham grandes eventos ou noites memoráveis.

3. La Nuit Trésor (Lancôme)

Um gourmand sensual com baunilha, praliné e patchouli que dura até o dia seguinte

O La Nuit Trésor é um perfume noturno por excelência. Adocicado, intenso e envolvente, ele combina rosa negra, orquídea baunilha, patchouli e praliné de forma a criar uma fragrância sedutora e duradoura. Sua fixação ultrapassa facilmente 14 horas, com presença marcante na pele, roupas e lençóis.

Ele é ideal para quem busca um perfume sensual sem necessidade de reaplicação. Mesmo depois de um evento longo ou uma noite inteira, ele segue presente — e com identidade intacta. Perfume para marcar memórias.

4. Bade’e Al Oud – Oud for Glory (Lattafa)

Perfume árabe inspirado no Oud for Greatness, com intensidade e performance impressionantes

Essa fragrância da Lattafa, conhecida por sua inspiração em perfumes orientais luxuosos, entrega uma combinação poderosa de lavanda, açafrão, noz-moscada, patchouli e oud. O resultado é um perfume denso, com fundo esfumaçado e amadeirado que gruda na pele e permanece até o dia seguinte com força.

Ele projeta com intensidade nas primeiras 4 horas e segue fixado por mais de 12, especialmente em peles mais quentes. Ideal para quem gosta de fragrâncias com rastro e longevidade, mesmo com preço acessível comparado a similares internacionais.