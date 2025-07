Perfumes árabes são os novos queridinhos do momento: veja 4 fragrâncias intensas e de alta duração

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Há algum tempo, os perfumes árabes vinham circulando entre especialistas e amantes da perfumaria como joias escondidas — potentes, enigmáticos e muitas vezes acessíveis em comparação a clássicos internacionais. Mas agora, esse tipo de fragrância ganha o centro das atenções. Com misturas intensas, acordes orientais, especiarias, oud, âmbar e notas doces bem construídas, os perfumes árabes não passam despercebidos.

Eles deixam rastro, têm performance altíssima e muitas vezes se tornam a assinatura olfativa de quem os escolhe. O crescimento de interesse por esse estilo não vem à toa. Em tempos em que se busca mais individualidade e menos fórmulas prontas, os perfumes árabes se destacam pela originalidade, pela força e por representarem uma perfumaria que não tem medo de ocupar espaço.

São fragrâncias que funcionam tanto em ocasiões especiais quanto no cotidiano de quem gosta de deixar presença por onde passa. A seguir, selecionamos quatro perfumes árabes que representam bem essa nova fase: cada um com um tipo de intensidade, mas todos com altíssima fixação e identidade própria.

1. Shaghaf Oud (Swiss Arabian)

A mistura entre o oud e o doce que se tornou referência entre os perfumes intensos

Um dos mais comentados dos últimos tempos, o Shaghaf Oud combina rosa, açafrão, oud e baunilha de maneira envolvente. É quente, denso e com toque adocicado que não infantiliza. A saída é marcante, mas a evolução mostra um perfume estruturado, de fundo ambarado e cremoso. Para quem gosta de perfumes noturnos, com presença de sobra e que rendem elogios.

Funciona especialmente bem em climas frios e ambientes fechados, já que projeta intensamente. A fixação pode ultrapassar 12 horas com facilidade, e muitas roupas seguem com o cheiro no dia seguinte. É perfume para quem gosta de ser lembrado.

2. Bade’e Al Oud – Oud for Glory (Lattafa)

Uma proposta de opulência e força, com base amadeirada e um leve toque especiado

Inspirado no estilo do Oud for Greatness da Initio, essa versão da Lattafa é conhecida por entregar potência a um preço acessível. O perfume abre com noz-moscada e lavanda, mas logo mergulha em uma base de patchouli, agarwood (oud) e âmbar. É um perfume que combina força com certa sofisticação escura.

É intenso, ideal para quem busca uma assinatura de impacto. A longevidade é facilmente superior a 10 horas, com rastro que se mantém mesmo em ambientes abertos. Embora mais masculino na construção, funciona bem em peles femininas que seguram amadeirados.

3. Ana Abiyedh Rouge (Lattafa)

A versão mais acessível e doce com fundo ambarado e toque de açafrão

Com clara inspiração no Baccarat Rouge 540, o Ana Abiyedh Rouge entrega doçura, cremosidade e projeção com um toque árabe envolvente. As notas de topo trazem jasmim e açafrão, enquanto o fundo tem almíscar branco e âmbar gris. A evolução dele é linear, mas elegante: um perfume que parece moderno e tradicional ao mesmo tempo.

É uma opção mais versátil entre os árabes intensos. Funciona bem em climas amenos e pode ser usado tanto de dia quanto à noite. Em peles que seguram bem o doce, pode durar até 8 horas com boa projeção nas primeiras 3.

4. Khamrah (Lattafa)

Uma sobremesa especiada com rum, canela, fava tonka e incenso

Com perfil mais gourmand, o Khamrah é um perfume árabe recente que vem chamando atenção pelo equilíbrio entre doçura e especiaria. A saída traz rum e canela, o coração aquece com fava tonka e a base segura tudo com baunilha, âmbar e incenso. É quase um perfume comestível, mas sem cair no óbvio.

É ideal para quem gosta de perfumes doces, mas quer fugir do caramelo adocicado comum. O incenso dá profundidade, e a baunilha oferece conforto. A performance é excelente: ultrapassa 10 horas com tranquilidade e deixa um rastro que impressiona. Funciona melhor à noite ou em climas frios.