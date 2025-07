3 estilos de unha que disfarçam o crescimento sem precisar retocar toda hora

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Francesinha esfumada, esmaltação invertida e outras técnicas podem manter suas unhas impecáveis mesmo com a raiz crescendo. Veja!

Manter as unhas bonitas por vários dias seguidos nem sempre é uma tarefa fácil, especialmente quando o tempo para retocar a esmaltação é curto. Algumas pessoas lidam com o crescimento rápido das unhas, outras com esmalte que começa a sair nas pontas ou na base, e há ainda quem simplesmente prefira evitar idas semanais ao salão.

Nesse cenário, cresce a popularidade de estilos que disfarçam o crescimento natural das unhas — e não exigem retoques constantes. A ideia por trás dessas técnicas não é esconder o crescimento, mas torná-lo parte do design. Usar o próprio avanço da raiz como aliado pode ser uma solução estética interessante e prática, além de permitir que a esmaltação dure mais sem parecer malfeita.

Estilos como a francesinha esfumada, a esmaltação invertida e o glitter concentrado na base são boas opções para quem quer mais tempo entre uma manutenção e outra, sem abrir mão da beleza. A seguir, veja quatro estilos que ajudam a manter a aparência das unhas impecável mesmo depois de vários dias.

Dicas para disfarçar o crescimento das unhas

Imagem de unha amarelada. - Reprodução/iStock

Francesinha esfumada

A tradicional ponta branca da francesinha ganhou uma nova versão com acabamento esfumado, que suaviza o contraste entre a borda livre da unha e o restante da esmaltação. Essa transição mais difusa disfarça o crescimento e evita aquele efeito “degrau” na raiz. O estilo funciona especialmente bem em tons claros e leitosos, como nude, branco ou rosado, e pode ser feito com esponjinha ou pincel leque. A durabilidade visual é uma das maiores vantagens: mesmo após vários dias, as unhas ainda parecem recém-feitas.

Esmaltação invertida

Ao invés de aplicar o esmalte rente à cutícula, esse estilo deixa um pequeno espaço intencional entre a base da unha e a cor escolhida. É um visual moderno, inspirado em nail arts gráficas, mas também extremamente funcional: como a raiz já começa exposta, o crescimento natural não compromete o acabamento. Tons escuros criam um contraste marcante, enquanto cores claras deixam tudo mais sutil. A esmaltação invertida é ideal para quem quer adiar a próxima ida ao salão sem perder o estilo.

Glitter concentrado na base

Essa técnica aposta em aplicar glitter ou esmaltes com partículas brilhantes apenas próximo à raiz, deixando as pontas mais limpas ou translúcidas. O efeito criado é semelhante ao de um degradê invertido, que já incorpora o crescimento da unha no próprio design. Além de bonito, o glitter ajuda a mascarar pequenas falhas e descascados. É uma boa escolha para festas.