Maquiagem glow: tendência que valoriza a pele natural e está dominando 2025

Com acabamento luminoso e efeito saudável, a maquiagem glow é aposta certeira para realçar a beleza com leveza e naturalidade em 2025.

A maquiagem glow está conquistando cada vez mais espaço entre as apaixonadas por beleza. Com acabamento leve, iluminado e natural, ela é perfeita para quem busca uma aparência radiante sem pesar na pele.

A tendência, que surgiu com força nos últimos desfiles de moda e nas redes sociais, aposta em produtos que garantem viço, luminosidade e frescor. O foco é destacar a beleza natural, com pele hidratada, iluminador estratégico e cores suaves.

Por que a maquiagem glow está em alta?

O visual carregado e com excesso de cobertura tem perdido espaço para propostas mais naturais. Com o crescimento do skincare e da preocupação com a saúde da pele, a maquiagem glow surge como resposta a esse movimento.

Ela valoriza a textura real da pele e proporciona um efeito "acordei assim", sem abrir mão da elegância. Celebridades como Hailey Bieber, Zendaya e Sabrina Sato já são adeptas dessa proposta.

Produtos essenciais para conquistar o efeito glow

Hidratante iluminador: prepara a pele e garante viço desde o primeiro passo.

prepara a pele e garante viço desde o primeiro passo. Base leve ou BB Cream: uniformiza sem esconder completamente a pele.

uniformiza sem esconder completamente a pele. Iluminador líquido: realça pontos estratégicos como maçãs do rosto, nariz e arco do cupido.

realça pontos estratégicos como maçãs do rosto, nariz e arco do cupido. Blush cremoso: traz cor e um toque de frescor.

traz cor e um toque de frescor. Gloss labial: deixa os lábios com aspecto saudável e hidratado.

Dicas para aderir à maquiagem glow

Para um bom resultado, é fundamental investir na preparação da pele com uma rotina de cuidados adequada. Pele limpa, esfoliada e bem hidratada faz toda a diferença no acabamento final.

Evite exagerar no pó compacto, que pode apagar o brilho natural. Prefira versões translúcidas ou iluminadoras, apenas na zona T, para controle de oleosidade.

Glow também combina com ocasiões especiais

Apesar de ter uma pegada mais leve e fresh, a maquiagem glow pode ser adaptada para eventos noturnos e festas. Basta intensificar o iluminador e investir em olhos com brilho suave ou um batom mais marcante.

O mais importante é manter o equilíbrio, sempre respeitando a proposta de pele viçosa e iluminada.

A maquiagem glow segue firme como tendência em 2025 e mostra que o brilho natural da pele pode, sim, ser o grande destaque da produção. Uma proposta versátil, elegante e perfeita para o clima brasileiro.

