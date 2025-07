Marie Mercié apresenta coleção de Primavera-Verão inspirada pela força poética da natureza brasileira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em meio às comemorações pelos seus 40 anos de trajetória, a Marie Mercié lança a primeira cápsula da coleção Primavera-Verão 2025/2026.

A marca pernambucana, referência em moda feminina autoral, celebra quatro décadas de história com uma coleção que reafirma sua essência: o apreço pela natureza, o trabalho manual e a elegância atemporal.

Sobre a coleção

Inspirada por elementos naturais, como a textura das folhas, o desenho das copas das árvores, a fluidez da água sobre as pedras e a geometria das pétalas, a nova coleção traduz a delicadeza e a força da paisagem brasileira em roupas que conversam com o corpo de forma fluida, leve e sofisticada.

"Essa coleção é quase uma contemplação. A gente olha para o entorno, para a natureza que nos cerca, e devolve isso em forma de peças que respeitam o tempo, o toque e o gesto”, afirma Marisa Rabelo, diretora criativa da Marie Mercié.

As peças apresentam formas amplas e minimalistas, construídas sobre bases de algodão de toque macio, com detalhes que evocam uma tridimensionalidade orgânica: debruns elevados, flores e folhas bordadas à mão que parecem saltar do tecido.

A cartela de cores passeia pelos marrons e rosas terrosos, tons que remetem à matéria viva, sempre acompanhados do branco, presença constante no universo da marca.

"A coleção nasce do desejo de aprofundar nossa relação com a natureza e com o tempo do fazer manual", explica Marisa. "Vestir Marie Mercié é vestir uma roupa que conversa com a memória e com o presente. Uma roupa que acolhe o corpo, mas que também diz algo sobre quem somos."

Para a CEO da marca, Mércia Moura, a coleção Primavera-Verão é também um marco simbólico: “Chegar aos 40 anos sendo uma marca independente, autoral e com produção artesanal é uma conquista", afirma.

"Esta cápsula sintetiza muito do que nos trouxe até aqui: respeito ao trabalho manual, valorização da cultura pernambucana e o cuidado com cada detalhe. São valores que estão nas nossas origens e que seguimos preservando”, finaliza.

Ao longo dessas quatro décadas, a Marie Mercié construiu uma trajetória que entrelaça design, tradição e inovação.

A nova coleção é um reflexo desse caminho, roupas que falam da terra, do tempo e da beleza essencial. Uma moda que se conecta com nossa riqueza natural e à natureza de quem a veste.