6 passos para criar um ritual de beleza antes de dormir

O momento antes de se deitar pode ser muito mais do que apenas “tirar a maquiagem e dormir”.

Criar um ritual de beleza noturno ajuda não só a cuidar da pele e do cabelo, mas também a desacelerar a mente e preparar o corpo para um sono reparador.

Veja 6 passos simples para adotar hoje mesmo e acordar com a autoestima lá em cima.

1. Remova bem a maquiagem e as impurezas



Nada de dormir de base ou máscara de cílios: limpar a pele profundamente é o primeiro passo para evitar poros obstruídos e espinhas.

Use um bom demaquilante ou água micelar, seguido de um sabonete facial adequado ao seu tipo de pele.

2. Invista em uma hidratação reforçada



À noite a pele aproveita melhor os ativos, já que não enfrenta sol, vento ou poluição.

Use um hidratante mais rico ou séruns com ingredientes como ácido hialurônico, vitamina B5 ou óleos vegetais, que regeneram a barreira cutânea enquanto você dorme.

3. Cuide da área dos olhos



Essa região é mais fina e sensível. Aplique um creme específico para olheiras e linhas finas, massageando suavemente com o dedo anelar. Esse toque melhora a microcirculação e reduz bolsas.

4. Faça uma automassagem ou use um roller



Massagear o rosto com as mãos ou com acessórios como gua sha e jade roller ajuda a estimular a circulação, drenar líquidos e deixar a pele mais viçosa.

Aproveite esse momento para relaxar e diminuir a tensão acumulada no rosto.

5. Cuide dos cabelos antes de deitar



Use um óleo leve ou um leave-in noturno para nutrir os fios enquanto dorme. Se o cabelo for muito fino, prefira produtos sem enxágue em pouca quantidade para não pesar.

Também vale dormir com uma fronha de cetim, que reduz o atrito e o frizz.

6. Desligue as telas e faça algo relaxante



Um ritual de beleza vai além dos produtos: ler um livro, meditar ou praticar respiração profunda ajuda a reduzir o estresse, o que reflete diretamente na saúde da pele e no brilho natural.

Evitar celular e luz azul nos últimos 30 minutos antes de dormir também melhora o sono.