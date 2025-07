Avon mira em representatividade nos lábios no Dia do Batom

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Avon celebra o Dia do Batom com live shop e relança batom Ultra em nova fórmula que valoriza todos os tons de pele.

A Avon, marca número 1 de maquiagem no Brasil, celebra a diversidade no Dia do Batom, comemorado no dia 29 de julho, com um live shop em suas redes sociais na própria data, onde trará descontos ainda mais especiais dos que a marca tem trazido durante todo mês de julho em seu movimento de Mês do Batom.

Historicamente, durante o ano todo, a marca reforça em suas campanhas o batom como símbolo de expressão, representatividade e autoestima.

Sobre os batons escolhidos

E neste ano, o compromisso com a representatividade se reflete no relançamento do icônico batom Ultra, que agora conta com a nova tecnologia Ultra Colour HD, que traz 25% a mais de pigmentação, permitindo cor intensa na primeira passada.

A linha ganha ainda três novos acabamentos: ultracremoso, ultramatte e ultrabrilhoso, desenvolvidos para realçar todos os tons de pele, atendendo assim a diversidade da beleza brasileira.

Desde o lançamento do seu primeiro batom, em 1919, a Avon vem ampliando sua linha para oferecer uma ampla variedade de cores e texturas, acompanhando as tendências e expressões de beleza de cada geração.

“No Dia do Batom, além de celebrar um dos maiores ícones da maquiagem, reforçamos nosso compromisso com a representatividade. Acreditamos na beleza que acolhe, inclui, transforma e exalta a autoestima das nossas consumidoras", afirma Valéria Campos, Head de Marketing de Maquiagem da Avon Brasil.

"Por isso, seguimos renovando nossas campanhas e lançamentos, ampliando o portfólio de cores e tonalidades, reformulando a tecnologia para refletir ainda mais a diversidade do Brasil, além de celebrar todas as belezas brasileiras e histórias que compõem nossa identidade”, finaliza.

Com mais de 135 anos de história, a Avon continua acompanhando de perto as transformações da sociedade e as verdadeiras necessidades de quem se expressa por meio da maquiagem.

No mês em que, além do Dia do Batom, se celebra o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, a marca reforça seu compromisso com a diversidade, investindo em tecnologia, performance e inovação para oferecer produtos que valorizem todos os tons de pele e estilos.