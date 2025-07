Frescor em cada borrifada: Avon Aquavibe apresenta novos body splashes perfeitos para o dia a dia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Avon acaba de aumentar seu portfólio com novas fragrâncias de body splash de Aquavibe, uma das marcas mais vendidas da perfumaria Avon.

Um verdadeiro sucesso entre os amantes de fragrâncias leves e cítricas, a linha Aquavibe é conhecida por trazer combinações criativas de ingredientes refrescantes e revitalizantes.

As novas fragrâncias ampliam o portfólio da marca, oferecendo opções olfativas acessíveis e perfeitas para diversos momentos do dia a dia, desde o pós-banho matinal e antes ou depois de atividades físicas, até momentos de relaxamento em casa e antes de dormir.

Os body splashes de Aquavibe ganham duas novas fragrâncias: Carambola com Flor de Laranjeira, que traz um splash de perfumação leve e refrescante, perfeita para os dias mais quentes.

Sua combinação traz o toque da suculência frutada e exótico da carambola com a suavidade floral da flor de laranjeira e os tons que envolvem a cremosidade da Cashmere, garantindo uma perfumação delicada e energizante, exalando um brilho tropical.



Já a nova fragrância de Abacaxi com Jasmine, convida você a viver a experiência revigorante, proporcionando a sensação confortável de relaxar na beira da piscina, unindo o aroma vibrante dos cítricos suculentos a notas florais delicadas e ao toque calmante do capim-limão, perfeito para um ritual revitalizante pós-banho com aroma de frutas tropicais.

Uma fragrância feita para brilhar, que combina a doçura do Abacaxi, o fascínio floral do Jasmim e as notas de luxos do Âmbar, o cheiro perfeito para uma explosão de frescor e vitalidade em seu dia a dia.

Sobre o Aquavibe

Aquavibe convida todos a explorar o frescor frutal que despertam os sentidos contribuindo para encontrar o aroma que melhor traduz o momento, estilo e rotina.

Todo portfólio de perfumaria Avon está disponível no site da Avon, nas lojas da Soneda e da Bel Cosméticos ou com uma consultora Natura e Avon mais próxima de você.