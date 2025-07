Presentes que encantam: Avon reúne opções de beleza e autocuidado para celebrar ocasiões especiais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Presentear alguém especial vai muito além de uma simples lembrança, em um mundo cada vez mais acelerado, presentear se tornou um gesto ainda mais simbólico, é uma forma de demonstrar carinho, cuidado e admiração.

Durante o Dia das Mães deste ano, 8 em cada 10 brasileiros declararam intenção de presentear, e os itens de beleza e autocuidado ficaram entre os mais procurados.

Cosméticos e perfumes, por exemplo, atingiram o topo da escala de preferência entre os consumidores, mostrando que produtos com apelo sensorial e funcional ganham cada vez mais espaço quando o assunto é surpreender com significado.

Dentro desse contexto, a Avon, marca pioneira em democratizar o acesso à beleza, apresenta uma curadoria especial com sugestões que unem inovação, qualidade e aquele toque pessoal que transforma o presente em uma verdadeira experiência.

Com um portfólio completo que vai de skincare e fragrâncias a maquiagem e cuidados corporais, a marca reúne opções acessíveis para todos os estilos e bolsos, ideais para surpreender em qualquer ocasião comemorativa.

Confira a vitrine:

Presente Avon Black Essential Real Intense Superespecial - R$195,90

Para o Dia dos Pais, um presente que eleva o seu poder sedutor e a sua elegância a outro patamar. O Black Essential Real foi especialmente desenvolvido com ingredientes ricos, que te deixam ainda mais autêntico, intenso e inesquecível. Um perfume que traz o contraste do poder natural da pimenta Sichuan com o calor da canela e a intensidade masculina de Cashmeran.

Presente LovlU Mãos - R$34,98

Presente LovlU Mãos - Divulgação/Avon

O presente Lov|U traz o creme desodorante para as mães em tamanho de 75G, com a combinação de pétalas de rosas e framboesa, deixando uma fragrância deliciosa para o dia a dia.

Presente Avon Petit Duo- R$ 95,90

Petit é a fragrância que celebra a delicadeza, a alegria e a espontaneidade de ser menina — em qualquer fase da vida.

Com um toque leve e romântico, Petit Original combina o frescor da brisa marinha com notas frutais suculentas e um buquê floral encantador.

Já Petit Lavande traz a suavidade da lavanda em uma composição que envolve carinho e proteção, refletindo toda a curiosidade, diversão e doçura das meninas que vivem momentos mágicos e das mulheres que mantêm vivo o seu lado mais meigo.

Presente Avon Care Baby Calming - R$ 74,90

Especialmente desenvolvida e testada para a pele delicada do bebê. Cheirinho relaxante para um sono tranquilo e um bebê feliz! Produto sem corantes e livre de parabenos.

Produto clínica e dermatologicamente testado. Para o banho, use também o Sabonete Líquido da Cabeça aos Pés Avon Care Baby Calming para ter resultados ainda melhores, aplique uma pequena quantidade do produto na cabeça e atrás da orelha do bebê, depois do banho, a Loção Hidratante para o corpo Avon Care Baby Calming para uma massagem relaxante.

PRESENTE AVON TRATAMAKE LEGENDARY - MALVA MARROM - R$74,90

PRESENTE AVON TRATAMAKE LEGENDARY - MALVA MARROM - Divulgação/Avon

O kit reúne dois produtos icônicos do portfólio da marca, com Batom Tratamake e Máscara Legendary, Tratamake destaca uma tecnologia exclusiva que entrega 3 benefícios em 1 batom: cor intensa, proteção com FPS 30 e nutrição imediata para os lábios como hidratante.

Com 15 opções de cores com brilho intenso para todos os tipos de lábios e tonalidades de pele. Textura cremosa e cobertura construível. A Máscara Legendary, é uma máscara de alongamento que proporciona efeito 3D para os seus cílios.

A realidade dos seus cílios aumentada, seu efeito tridimensional é composto por 3 aspectos: Superalongamento, precisão e volume na medida certa, Proporciona efeito de alongamento fio a fio.



Leia Também Frescor em cada borrifada: Avon Aquavibe apresenta novos body splashes perfeitos para o dia a dia

Presente Avon Renew Power - R$149,90

Presente Avon Renew Power - Divulgação/Avon

O presente com a linha Renew vem com duas opções de cuidados coma pele: o Renew Power Creme Facial vem no formato mais queridinho das brasileiras/brasileiros: o creme.

Ele deixa a pele hidratada instantaneamente, além de reverter anos de perda de colágeno e deixar a pele mais firme e preenchida e o Renew Solar Facial FPS30, formulado com Niacinamida e partículas matificantes que reduzem o excesso de oleosidade da pele.

Oferece alta proteção dos raios UVA/UVB. Minimiza os efeitos causados pela luz visível e pelos raios infravermelhos. Indicado para pele muito sensível a queimadura solar. Não deixa a pele esbranquiçada.