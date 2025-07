Curso de fuxico capacita mulheres da Ilha de Itamaracá para geração de renda e valorização cultural

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Iniciativa oferece formação gratuita em moda artesanal com foco na técnica do fuxico, unindo tradição, identidade local e empreendedorismo feminino

Moradoras da Ilha de Itamaracá, no Litoral Norte de Pernambuco, iniciam nesta quarta-feira (23) uma formação gratuita em moda artesanal com foco na técnica do fuxico, prática tradicional de costura manual que ganha nova roupagem na capacitação “Fuxiqueiras da Ilha”.

O curso é realizado no Centro Cultural Estrela de Lia, na praia de Jaguaribe, e busca fortalecer a autonomia financeira das participantes, ao mesmo tempo em que promove o resgate da identidade cultural local e incentiva o empreendedorismo feminino.

Curso será dividido em dois módulos e visa à criação de marca própria

O primeiro módulo da formação, financiado por emenda parlamentar via Ministério da Cultura, será dedicado ao aprendizado da técnica do fuxico.

As participantes irão explorar as possibilidades estéticas do artesanato e criar padrões inspirados na figura da cirandeira Lia de Itamaracá, símbolo da cultura local.

As aulas serão conduzidas por Gabrielly Dantas, estilista, empreendedora e cofundadora da Casa de Sal e do brechó Cabrochas, ambos voltados à moda sustentável.

Gabrielly contará com a assistência da artesã e educadora socioambiental Edna Dantas, sua mãe. Juntas, elas unem experiência e vínculo comunitário à proposta de ensinar com foco no desenvolvimento social.

“Nessa jornada de moda na Embaixada da Ciranda vamos costurar novas possibilidades para o artesanato popular promovendo a moda sustentável, de mãos dadas, assim como acontece a ciranda”, afirma Gabrielly Dantas.

Segundo módulo

A segunda etapa da formação está vinculada ao projeto Economia da Ciranda - Moda e Culinária Tradicional das Mulheres da Ilha, viabilizado pelo edital “Empoderamento de Mulheres Negras”, da Fundação Banco do Brasil.

Nesse módulo, as alunas desenvolverão uma coleção cápsula de roupas e acessórios feitos com fuxico e iniciarão o processo de formalização de uma associação produtiva, com o lançamento da marca autoral “Fuxiqueiras da Ilha”.

As aulas serão conduzidas por Mestra Lívia, artesã com mais de 50 anos de experiência em fuxico e bordado, conhecida por sua atuação em grupos produtivos em Pernambuco.

Ela contará com o apoio da designer e pesquisadora Ana Peroba, Doutora e Mestra em Design com ênfase em moda e artesanato, com passagens por instituições como UFRPE, Senac-PE e Universidade Anhembi Morumbi.

“Itamaracá sempre teve uma forte relação com o artesanato. Uma das nossas inspirações são os figurinos de Lia de Itamaracá, que há décadas comunica sua arte também pela moda. Essa formação é uma forma de fortalecer a vocação do Centro Cultural Estrela de Lia de trabalhar com e para a sua própria comunidade”, destaca a jornalista e produtora cultural Michelle de Assumpção, coordenadora da formação.

