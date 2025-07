Rennova lança marca de skincare e maquiagem: saiba tudo!

Hyaluronic Gel Cleanser : Gel de limpeza que limpa profundamente, sem ressecar nem causar desconforto. Sua fórmula combina o poder do Ácido Hialurônico em 7 formas, para uma hidratação profunda e prolongada, atingindo todas as camadas da pele, deixando-a macia e suave.

Makeup remover face and lips wipes: As toalhas demaquilantes são perfeitas para quem busca praticidade sem abrir mão do cuidado com a pele. Elas removem a maquiagem, limpam, tonificam e ainda hidratam em um só passo.