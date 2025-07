Maquiagem de inverno: como evitar ressecamento e craquelamento no frio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Veja como adaptar a sua maquiagem para o inverno com produtos certos e truques simples que evitam base rachada, lábios secos e pele opaca.

As baixas temperaturas do inverno exigem mais atenção na hora de preparar e maquiar a pele. O clima seco, os ventos gelados e os banhos quentes afetam diretamente a saúde da cútis e podem prejudicar o acabamento da maquiagem.

Para evitar que a make craquele ou fique com aparência ressecada, o segredo está em adaptar os produtos e seguir uma rotina de cuidados específicos.

Veja abaixo as melhores dicas para maquiagem de inverno que vão transformar seu visual.

1. Faça uma boa limpeza facial

O primeiro passo para uma maquiagem duradoura é a limpeza da pele. Durante o inverno, opte por géis e espumas leves, que não agridem o rosto e removem impurezas sem ressecar ainda mais a pele.

2. Hidratação é fundamental

Manter a pele hidratada é essencial em qualquer época, mas no frio isso se torna ainda mais importante. Aposte em hidratantes leves, como séruns e géis, que ajudam a criar uma base perfeita para a maquiagem e evitam que os produtos se acumulem em regiões ressecadas.

3. Use um bom primer

O primer cria uma película uniforme sobre a pele, ajuda na fixação e evita que a maquiagem rache ao longo do dia. Ele também suaviza a textura e minimiza a aparência dos poros.

4. Prefira produtos líquidos ou cremosos

No inverno, dê preferência a bases, blushes e iluminadores líquidos ou cremosos. Eles oferecem melhor aderência à pele seca e deixam um acabamento natural e luminoso, sem evidenciar as linhas de expressão.

5. Esfolie e hidrate os lábios

Evite batons craquelados preparando bem os lábios. Faça uma esfoliação labial semanalmente e mantenha-os sempre hidratados antes de aplicar batom matte ou gloss.

6. Aplique a base com esponjinha úmida

Usar uma esponja de maquiagem molhada facilita a aplicação da base, garantindo uma cobertura leve e uniforme. Isso reduz o risco de marcações ou fissuras na pele seca.

7. Faça camadas finas de base

A quantidade de base aplicada influencia muito no resultado final. Aposte em camadas leves e construídas aos poucos para evitar excesso de produto e craquelamento.

8. Evite o pó compacto

Durante o inverno, o pó compacto pode intensificar o ressecamento da pele. Se necessário, opte por versões translúcidas ou em pó solto apenas nas áreas mais oleosas do rosto.

Com essas adaptações, a maquiagem no inverno pode se tornar ainda mais bonita, natural e duradoura. Cuide da pele com carinho e escolha os produtos certos para manter o visual impecável em qualquer temperatura.

