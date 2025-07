Técnica de Color Corrector viraliza no TikTok e Quem Disse, Berenice? explica como usar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Corretivos coloridos voltam com tudo no TikTok: técnica do #ColorCorrector soma 155 milhões de views e ganha guia da QDB? para arrasar na make.

Em alta no TikTok, os corretivos coloridos voltaram à cena com força total, deixando claro que o backstage da maquiagem está mais técnico, inteligente e criativo do que nunca.

Como aponta levantamento de trends da WGSN, a hashtag #colorcorrector tem bombado em tutoriais e não parece ir embora tão cedo.

São mais de 155 milhões de visualizações dos conteúdos com os produtos na rede social, e a plataforma aponta que a tendência terá longevidade - ou seja, a lógica do círculo cromático na make veio para ficar!

Para ajudar as beauty lovers a desvendar essa técnica, Quem Disse, Berenice?, marca radar de make do Grupo Boticário, preparou um guia de como utilizar cada corretivo colorido e qual o método ideal para cada um.

Corretivo colorido muda algo na cor da make? Qual a lógica?

Seguindo um movimento de tendências de maquiagens com aparência cada vez mais natural, em que a pele parece uniformizada, “descansada” e bem cuidada, cresce também o interesse por técnicas que entreguem esse acabamento em produções mais “potentes” sem pesar ou aparentar excesso de produto.

E é justamente neste viral que os corretivos coloridos entram - não como maquiagem pesada, mas como aliados que entendem o jogo das cores para aperfeiçoar o resultado com naturalidade.

O truque vem direto da teoria das cores e começa com o entendimento de que, para neutralizar, é preciso aplicar o tom oposto no círculo cromático. Por trás da estética “acordei linda”, existe uma lógica de neutralização de tons que, quando aplicados com leveza e na medida certa, mudam tudo.

O resultado não é de excesso de camadas: os corretores coloridos permitem aplicar pouco produto pontualmente, esfumar com batidinhas suaves e seguir com o tom “normal” do corretivo para uniformizar.

O resultado? Uma pele camuflada com menos produto - como se o cansaço, manchas e as espinhas nunca tivessem existido.

Corretivo verde

Espinha inflamada no meio da testa justo no dia de um evento importante? Calma, o verde resolve. No portfólio de Quem Disse, Berenice?, o Corretivo Líquido Verde Tint Alta Cobertura é o antídoto oficial para neutralizar vermelhidões causadas por acne, rosácea ou irritações pontuais. Aplique com leveza só onde precisa e esfume bem.

Corretivo Salmão

Manchas escuras, melasma, olheiras fundas? Com o Corretivo Líquido Salmão Tint Alta Cobertura de QDB elas não estão com nada!

Esse tom funciona muito bem para neutralizar manchas amarronzadas e azuladas, como olheiras e melasma em peles mais claras. A dica é aplicar em camadas finas, espalhar com batidinhas e depois vir com a base ou corretivo no tom.

Corretivo Laranja

Quando o assunto são manchas mais escuras, como melasma ou olheiras profundas, especialmente em peles pardas e negras, o corretivo Laranja Tint Alta Cobertura de QDB é o queridinho que faz tudo.

Ele neutraliza tons azulados e marrons com precisão, ajudando a uniformizar sem acinzentar a pele depois da base.