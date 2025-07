Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A coleção 'Raízes do Futuro', que promete unir a moda autoral e artesanal de comunidades da periferia com ferramentas de inteligência artificial, está em fase de produção no ateliê Zarina Modas, no Recife.

A iniciativa é liderada pela estilista e consultora de moda autoral preta Jessica Zarina, conhecida por peças na estética afro-diaspórica e coleções internacionais.

No projeto, as roupas nascem no papel, ganham forma digital em softwares de design 3D e inteligência artificial. Depois, são confeccionadas com tecidos naturais e técnicas tradicionais de costura.

“A ideia é mostrar que tradição e tecnologia podem caminhar juntas, valorizando a ancestralidade enquanto apontam para o futuro da moda”, explica Zarina, que comemora os 10 anos da marca Zarina Moda Afro com a iniciativa.

A equipe de desenvolvimento da coleção inclui homens e mulheres negros, com idades entre 15 e 65 anos. A consultora de moda sustentável Kamila Nascimento transforma os rascunhos feitos à mão em protótipos digitais por meio de algoritmos de inteligência artificial.

Sustentabilidade

Coleção de moda afro une costura manual e inteligência artificial no Recife - Divulgação

Chamada de moda híbrida, essa prática permite ajustes no ambiente virtual, reduzindo desperdícios e otimizando o processo criativo. Avatares virtuais desfilam com estampas inspiradas em símbolos, em tons terrosos, dourados, verdes e azuis elétricos.

As peças físicas estão sendo confeccionadas com fibras naturais, bordados manuais e técnicas artesanais. Algumas das criações também são pensadas para o metaverso.

"Estamos costurando uma moda que respeita nossas raízes e abraça as inovações do presente", explica Zarina, que enxerga a coleção como um manifesto que reforça o protagonismo das comunidades negras no setor criativo.

O desfile de lançamento da coleção está previsto para o mês de agosto.