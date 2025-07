Upcycling: grupo de mulheres apresenta coleção de moda com tecidos reaproveitados no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No próximo sábado (5), um grupo de 15 mulheres da Região Metropolitana do Recife apresenta uma coleção inédita de moda feminina produzida com tecidos reaproveitados. A exibição, gratuita e aberta ao público, acontece a partir das 14h no Centro de Promoção dos Direitos da Mulher Marta Almeida, localizado na Rua do Bom Jesus, nº 147, no bairro do Recife.



As peças foram desenvolvidas ao longo de dois meses durante o projeto Fora do Eixo – Formação em Processos Criativos, Inovação e Sustentabilidade na Moda, que uniu capacitação profissional, consciência ambiental e incentivo à autoria. Cada participante recebeu uma bolsa de R$ 1.500,00 para desenvolver sua produção.

A iniciativa tem o apoio da Secretaria de Cultura, da Fundação de Cultura Cidade do Recife e da Prefeitura do Recife, por meio da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc).



Segundo Kamila Nascimento, idealizadora da ação e especialista em moda sustentável, a mostra representa um processo de aprendizado e transformação.“Cada peça revela a força e a criatividade dessas mulheres, que agora também são autoras da própria trajetória na moda”, afirma a coordenadora do projeto.

Moda com propósito



A proposta da coleção é aplicar os princípios do upcycling — processo que transforma resíduos ou materiais descartados em novos itens de maior valor e utilidade, sem recorrer a processos de reciclagem que degradam o material original.

A prática ganha relevância diante de dados preocupantes. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT), mais de 170 mil toneladas de roupas são descartadas por ano no Brasil, muitas delas indo parar em lixões ou aterros sanitários.

Durante os meses de maio e junho, as participantes passaram por oficinas práticas, mentorias, palestras com especialistas e desafios criativos, sempre orientadas pelos princípios da moda circular e do reaproveitamento de materiais.



“Desde o início, conduzimos o projeto com foco na inclusão e na diversidade. Consideramos marcadores sociais como raça, gênero e deficiência no processo seletivo, porque acreditamos que a moda pode e deve ser uma ferramenta de cidadania, representatividade e transformação social”, finaliza Kamila.



Serviço

O quê: Exposição de coleção de moda com tecidos reaproveitados

Quem: Grupo de mulheres participantes do projeto Fora do Eixo

Quando: Sábado, 5 de julho de 2025

Horário: A partir das 14h

Onde: Centro de Promoção dos Direitos da Mulher Marta Almeida — Rua do Bom Jesus, 147, Bairro do Recife

Entrada: Gratuita (visitação aberta ao público)



