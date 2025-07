4 estilos de unha que disfarçam o crescimento sem precisar retocar toda hora

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Para quem gosta de manter as unhas bem-feitas, mas não tem tempo — ou paciência — para retoques frequentes, escolher o estilo certo pode fazer toda a diferença. Algumas técnicas de esmaltação e certos acabamentos conseguem disfarçar o crescimento natural das unhas, prolongando a aparência de cuidado mesmo depois de alguns dias.

O segredo está em saber quais cores, desenhos e formatos criam uma transição suave entre a base e a parte crescida, sem deixar aquele “espaço” evidente que normalmente aparece com esmaltes escuros ou muito chapados. Esse tipo de escolha é ideal para quem tem uma rotina corrida, viaja bastante, trabalha com as mãos ou simplesmente prefere algo mais duradouro.

Pensando nisso, listamos quatro estilos que têm ganhado espaço justamente por serem bonitos, discretos e funcionais. Eles não exigem manutenção constante, combinam com diferentes ocasiões e ainda permitem variações de cor para quem gosta de mudar sem sair do padrão. Veja abaixo as opções e por que funcionam tão bem.

Estilos de unhas que disfarçam o crescimento

Unha com nail art dourada. - Instagram: @thenailspotbyjt/Reprodução

1. Francesinha invertida

Ao invés da tradicional ponta branca, esse estilo valoriza a meia-lua da unha — aquela parte próxima à cutícula — pintando-a com um tom mais claro ou metálico, enquanto o restante da unha recebe uma cor neutra. O efeito visual atrai o olhar para a base e suaviza o contraste do crescimento. Ideal para quem busca um toque moderno com discrição.

2. Esmaltação degradê (ombré)

Esse estilo cria um efeito de transição suave entre dois ou mais tons, geralmente do claro para o escuro. Quando feito da base para a ponta, o degradê mascara o crescimento com naturalidade. Além de elegante, combina com tons nude, rosados ou acinzentados, mantendo o visual limpo mesmo dias após a esmaltação.

3. Unhas com esmalte translúcido

Tons de esmalte mais transparentes, como rosa claro, bege ou leitoso, acompanham a cor natural da unha e deixam o crescimento muito menos perceptível. Eles também ajudam a esconder pequenas lascas e imperfeições, o que prolonga a vida útil do esmalte sem perder o charme.

4. Nail art minimalista na ponta dos dedos

Desenhos delicados e assimétricos concentrados apenas na ponta da unha — como traços finos, bolinhas ou pequenas formas geométricas — mantêm o foco longe da base e podem ser combinados com uma camada translúcida ao fundo. É um estilo que permite ousar com detalhes, mas ainda assim mantém o crescimento “camuflado”.