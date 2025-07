Unhas vermelhas voltam com força — veja 4 variações que estão em alta

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O clássico vermelho reaparece com destaque nas mãos, mas com novas propostas de acabamento e estilo que atualizam o visual. Confira!

As unhas vermelhas estão longe de sair de cena, mas a cada temporada, ganham novas leituras que mantêm o clássico atual. Ícone de elegância, sensualidade e confiança, o tom vermelho acompanha diferentes gerações e ocasiões — do ambiente corporativo às festas noturnas —, e seu poder de impacto segue intacto. O que muda são os acabamentos, os formatos das unhas e as formas de aplicação que se adaptam ao momento, à moda e ao gosto pessoal.

Nos últimos meses, o vermelho voltou com força nas mãos de celebridades, influenciadoras e também no dia a dia de quem busca um toque de presença com praticidade. Agora, o destaque está em variações que vão do vinho profundo ao vermelho alaranjado, passando por efeitos como o jelly nail (unha com acabamento translúcido) e o acabamento vinilado com brilho espelhado.

O vermelho, portanto, não aparece mais em uma única forma. Ele se expande em texturas e propostas diferentes, sempre mantendo a base da cor que chama atenção e combina com qualquer tom de pele. Abaixo, listamos quatro variações de unhas vermelhas que estão em alta — cada uma com um estilo diferente para atender desde quem prefere um visual mais discreto até quem busca impacto imediato.

4 variações de vermelho



1. Vermelho translúcido (efeito jelly)

Essa versão traz um ar moderno e leve, com acabamento que lembra uma gelatina: brilho molhado e tom mais transparente. É ideal para quem quer apostar no vermelho sem que ele pese tanto no visual. A tendência combina com unhas mais curtas e deixa as mãos com aparência limpa e atual. O efeito pode ser conseguido com camadas finas de esmalte jelly ou misturando vermelho cremoso com base incolor.

2. Vermelho escuro vinilado

Com aparência intensa e brilho espelhado, o vermelho escuro vinilado transmite sofisticação e força. É uma escolha certeira para ocasiões mais formais, reuniões de trabalho ou eventos noturnos. Essa versão geralmente aparece em tons vinho ou bordô com acabamento ultra brilhante, muitas vezes feito com top coat de alto brilho ou esmalte em gel.

3. Francesinha vermelha

Atualização de um clássico, a francesinha vermelha troca a ponta branca tradicional por uma linha vermelha, que pode ser feita em diversos formatos — reta, curva ou em V. Essa proposta mistura delicadeza e ousadia, sendo uma boa escolha para quem quer sair do básico sem abrir mão de uma unha elegante. Funciona bem tanto em unhas quadradas quanto amendoadas.

4. Vermelho alaranjado (tom tomate)

Esse tom vibrante mistura o calor do vermelho com a vivacidade do laranja, criando um visual mais solar e descontraído. O vermelho tomate tem sido cada vez mais visto em esmaltes cremosos e também em versões acetinadas. É uma escolha que ilumina a mão e combina bem com looks casuais ou veranis, funcionando especialmente bem em unhas curtinhas.