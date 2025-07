Esses 4 perfumes masculinos são elogiados por quem entende de presença e rastro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No universo dos perfumes masculinos, há uma busca constante por fragrâncias que equilibrem intensidade e sofisticação, sem cair no exagero. A chamada "presença olfativa" — aquela que faz com que a fragrância se destaque no ambiente — não depende apenas de volume ou notas fortes, mas de um conjunto bem estruturado que inclui qualidade de matérias-primas, harmonia das notas e, claro, um bom desempenho em projeção e fixação.

Para quem entende de perfume, a escolha certa não está apenas no que é popular ou nos lançamentos do momento, mas em fragrâncias que se provaram consistentes ao longo do tempo, com construções olfativas marcantes e elogiadas entre especialistas e apaixonados por perfumaria.

A seguir, reunimos quatro perfumes masculinos que têm em comum o fato de serem frequentemente associados à ideia de elegância imponente, sem perder a medida. Todos eles têm bom desempenho em deixar rastro (o chamado sillage) e presença, mas sem agredir o ambiente — algo cada vez mais valorizado, especialmente em encontros, eventos ou uso profissional.

1. Malbec X (O Boticário)

Entre os perfumes nacionais, o Malbec X é um dos mais elogiados da linha pela potência e assinatura marcante. Ele aposta em uma combinação de madeira, âmbar e especiarias quentes, entregando um resultado denso e envolvente, ideal para quem busca projeção e longevidade.

A evolução do perfume é progressiva, revelando nuances de couro e patchouli com o tempo. É recomendado para noites e climas mais amenos, quando a intensidade é bem recebida e o rastro pode atuar com mais liberdade.

2. Egeo Blue (O Boticário)

Apesar de ter uma proposta mais descontraída, o Egeo Blue surpreende pela fixação e pelo rastro limpo e fresco que deixa. Ele combina notas aromáticas com um fundo amadeirado sutil, o que o torna uma escolha versátil para o dia a dia, sem perder presença.

É o tipo de perfume que se encaixa bem em ambientes profissionais ou encontros informais, sendo frequentemente percebido como agradável e moderno. O diferencial está na leveza com personalidade.

3. Kaiak Aventura (Natura)

Muito associado a frescor e dinamismo, o Kaiak Aventura é um perfume que chama atenção por manter uma pegada vibrante e esportiva sem abrir mão de boa fixação. Ele traz notas cítricas e aquáticas no topo, mas se apoia em um fundo amadeirado que prolonga sua presença ao longo do dia.

Ideal para quem prefere uma assinatura mais limpa, mas ainda quer que a fragrância se destaque com naturalidade, sobretudo em climas quentes.

4. Quasar Brave (O Boticário)

Com uma proposta inspirada na coragem e na atitude, o Quasar Brave entrega uma construção aromática que mistura lavanda, gerânio e madeira seca. O resultado é um perfume que não se impõe pelo peso, mas pela estrutura elegante e consistente.

É um dos mais equilibrados da linha Quasar e agrada quem procura algo distinto do comum, com projeção moderada que ganha força conforme a pele aquece. Seu rastro é discreto, mas perceptível — o tipo que deixa impressão sem esforço.