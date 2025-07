Como cuidar das unhas em casa e evitar quebras mesmo sem esmalte

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Manter unhas fortes e saudáveis não depende apenas de esmaltes ou visitas frequentes ao salão. Muitas vezes, os hábitos mais simples — e negligenciados — são os que realmente ajudam a evitar quebras, descamações e enfraquecimento ao longo do tempo. Quando as unhas estão constantemente cobertas com esmalte, bases fortalecedoras ou alongamentos, é comum mascarar a real condição delas.

Mas ao deixá-las naturais, sem cobertura, qualquer fragilidade se torna evidente: racham, lascam nas pontas, entortam com facilidade ou simplesmente não crescem com consistência. Nessas horas, o cuidado preventivo ganha ainda mais importância. Criar uma rotina de manutenção doméstica pode ser eficaz e acessível. Pequenas ações como lixar corretamente, hidratar a cutícula, proteger do excesso de água ou produtos químicos e até revisar a alimentação têm impacto direto na saúde das unhas.

Além disso, é possível adotar medidas que evitam danos mecânicos — como abrir objetos com as unhas — ou que minimizam o ressecamento natural causado pelo ambiente. Abaixo, reunimos dicas práticas que ajudam a cuidar das unhas em casa, mesmo nos períodos em que você opta por deixá-las sem esmalte, base ou qualquer outro tipo de finalização.

Como cuidar das unhas em casa

Confira modelos incríveis de unha para a Primavera 2024. - Freepik

1. Hidratação diária com foco em unhas e cutículas

A hidratação é essencial para manter a elasticidade da queratina, que compõe a unha. Use cremes ou óleos específicos (como os de amêndoas, jojoba ou vitamina E) nas pontas dos dedos e na região da cutícula ao menos uma vez ao dia. Isso evita que as unhas fiquem secas, quebradiças e com aspecto esbranquiçado. Um bom momento para aplicar é antes de dormir.

Leia Também 5 tipos de esmaltação que duram mais na unha mesmo com rotina intensa

2. Evite usar as unhas como ferramenta

Abrir tampas, rasgar embalagens ou forçar pequenos objetos com as unhas cria microfraturas que, com o tempo, levam à quebra. Ao invés disso, use sempre as pontas dos dedos ou ferramentas apropriadas. Esse cuidado simples reduz bastante os danos estruturais às lâminas ungueais.

3. Lixar com frequência e da forma correta

Lixar as unhas ajuda a prevenir que lasquem ou fiquem com pontas irregulares. O ideal é fazer movimentos em um único sentido, com lixa fina, evitando o vai-e-volta que cria fissuras. Mesmo quando não há esmalte, manter o formato bem definido protege contra quebras causadas por pequenos impactos.

4. Use luvas em tarefas domésticas

Produtos de limpeza e contato prolongado com água retiram a oleosidade natural das unhas, deixando-as ressecadas e propensas à quebra. Sempre que for lavar louça, roupas ou lidar com produtos químicos, proteja as mãos com luvas. Isso mantém tanto as unhas quanto a pele mais saudáveis.

Leia Também 4 estilos de unha que disfarçam o crescimento sem precisar retocar toda hora

5. Fortaleça de dentro para fora com alimentação adequada

Unhas frágeis podem ser sinal de deficiência de nutrientes como biotina, ferro e zinco. Alimentos ricos em proteínas, oleaginosas, vegetais verdes escuros e ovos ajudam na formação de queratina. Se necessário, suplementos podem ser recomendados por dermatologistas ou nutricionistas.

6. Evite contato constante com acetona

Mesmo sem esmalte, algumas pessoas usam acetona para “limpar” as unhas ou retirar resíduos antigos. O ideal é evitar esse hábito, pois o produto resseca a lâmina e deixa as unhas opacas. Se precisar limpar, opte por removedores sem acetona e use apenas quando necessário.

7. Deixe as unhas respirarem entre esmaltações

Períodos sem esmalte são bons para avaliar a saúde natural das unhas, mas isso não significa abandonar os cuidados. Aproveite esses intervalos para hidratar mais, evitar produtos agressivos e observar se há alterações de cor, textura ou resistência — que podem indicar problemas maiores.