Unhas quadradas estão de volta? Veja como usar sem pesar no visual

Clássico que nunca saiu de cena, o formato quadrado retorna com propostas mais suaves, versáteis e adaptadas ao dia a dia. Confira!

As unhas quadradas, que fizeram sucesso absoluto nos anos 2000, estão reaparecendo com força nos salões de beleza e nas redes sociais. Mas, diferente do visual mais rígido e marcado de outras épocas, o retorno vem em versões suavizadas, com bordas levemente arredondadas e comprimento mais funcional.

A escolha pelo quadrado pode transmitir elegância, praticidade ou até um certo ar de autoridade — tudo depende do acabamento, da esmaltação e do estilo da pessoa que usa. Se por um tempo elas cederam espaço a formatos mais delicados como o amendoado ou oval, agora voltam como uma alternativa estruturada, mas com leitura moderna.

O segredo está no equilíbrio: é possível adotar unhas quadradas sem pesar na estética ou comprometer a naturalidade. A seguir, mostramos quatro formas de aderir à tendência e manter um visual atual, leve e alinhado com seu estilo.

Saiba como usar unhas quadradas

Unha com nail art dourada. - Instagram: @thenailspotbyjt/Reprodução

1. Quadradas curtas com esmalte translúcido

Uma das formas mais discretas de adotar o formato quadrado é mantendo as unhas bem curtas e investindo em esmaltes com acabamento translúcido ou leitoso. Tons como branco transparente, nude rosado e lilás claro criam um visual polido e sutil.

Esse estilo combina com quem quer manter uma aparência natural, mas com um toque de cuidado. O formato quadrado curto também evita que as pontas fiquem ásperas ou se quebrem facilmente.

2. Pontas quadradas com cantos suavizados

Ao invés do quadrado reto, o formato com cantos levemente arredondados — conhecido como “squoval” — proporciona o efeito visual do quadrado, mas sem parecer rígido. É uma boa saída para quem quer modernizar o visual sem perder a referência clássica.

Essa variação também oferece conforto, já que os cantos menos pontiagudos não enroscam em tecidos e evitam arranhões.

3. Esmalte escuro em unhas quadradas médias

Para quem quer destacar o formato quadrado de forma mais evidente, os esmaltes escuros funcionam como moldura.

Cores como vinho, azul petróleo, verde musgo e preto reforçam a geometria da unha e combinam com o inverno. O ideal é manter o comprimento médio para que o formato apareça sem exageros. Nessa combinação, o efeito é sofisticado, ideal para quem gosta de unhas com presença.

4. Nail art minimalista no formato quadrado

O formato quadrado serve como uma base perfeita para nail arts discretas, como linhas finas, pontos metálicos ou desenhos delicados com espaço negativo.

Essa tendência dialoga com um público que busca criatividade sem excesso. A geometria do quadrado destaca essas artes minimalistas, criando um contraste interessante entre a estrutura da unha e os detalhes suaves.