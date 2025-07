Essas 5 cores de esmalte estão dominando as mãos neste inverno

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Do vermelho queimado ao cinza chique, veja os tons que estão em alta nos salões e se tornaram escolha certeira para unhas estilosas no frio

Mesmo quando as temperaturas não caem drasticamente, o inverno costuma provocar uma mudança visível nos tons que ganham destaque nas unhas. As cores vibrantes do verão dão lugar a uma paleta mais sóbria, elegante e profunda, com tons que combinam com o clima mais fechado, roupas de tecidos pesados e maquiagem em tons terrosos ou frios.

Neste inverno, cinco cores específicas estão aparecendo com frequência nos salões e perfis de nail artists. A escolha por esses tons não é apenas estética: muitos deles ajudam a manter o aspecto de unha feita por mais tempo, disfarçando pequenas lascas ou o crescimento natural.

Os tons mais escuros e fechados também ganham força porque transmitem uma imagem de sofisticação discreta, além de combinarem bem tanto com looks mais básicos quanto com propostas mais ousadas, sem pesar no conjunto.

Entre os esmaltes que estão em alta, há opções clássicas que retornam com força, como o vinho, e outras mais recentes que se firmam como tendência, como o azul petróleo e o cinza. A seguir, reunimos as cinco cores que estão dominando as mãos neste inverno, com comentários sobre o impacto visual de cada uma e o motivo pelo qual se tornaram apostas certeiras da temporada.

Elegância sóbria: os tons escuros que sempre voltam

Imagem de diferentes unhas - Reprodução/Pexels

1. Vinho fechado

Clássico dos meses frios, o vinho reaparece em versões ainda mais escuras e cremosas, que se aproximam do bordô e do marsala. É um tom que transmite sofisticação e personalidade, mas sem roubar toda a atenção do look. Além disso, tem boa durabilidade nas unhas e camufla imperfeições.

2. Azul petróleo

Mais moderno que o azul-marinho tradicional, o azul petróleo tem uma profundidade interessante, quase misteriosa, que valoriza mãos de todos os tons de pele. É uma cor versátil, que se encaixa tanto em produções formais quanto em visuais mais descontraídos, funcionando como um neutro sofisticado.

3. Grafite metálico

Para quem gosta de um toque de brilho sem cair no glitter, o grafite metálico aparece como uma opção elegante e urbana. Essa tonalidade remete ao aço, ao cinza urbano e ao industrial chic, combinando bem com acessórios prateados e looks de inverno em tons neutros.

Neutros atualizados: cores discretas com força de tendência



unhas; esmalte; unha preta; cosméticos; beleza; mão; - Imagem: Freepik

4. Cinza claro

O cinza claro, quase gelo, é uma opção minimalista que vem conquistando espaço nas manicures mais contemporâneas. Funciona bem em unhas curtinhas e traz uma imagem de limpeza e discrição. Além disso, é um dos tons que menos entrega o crescimento da unha, o que prolonga o visual de unha feita.

5. Marrom chocolate

O marrom quente, com fundo de chocolate ou cappuccino, está em alta tanto nas unhas quanto na moda e na maquiagem. Ele transmite aconchego e sofisticação ao mesmo tempo, sendo uma escolha que foge do óbvio sem ser chamativa demais. É ideal para quem quer inovar dentro da paleta neutra.