8 produtos que viraram vício entre maquiadores profissionais

Nos bastidores de desfiles, editoriais e sets de gravação, existe um seleto grupo de produtos que conquistou o coração — e o nécessaire — dos maquiadores profissionais.

Seja pela performance impecável, pela versatilidade ou pelo acabamento digno de passarela, esses itens viraram verdadeiros vícios entre os experts da beleza.

E a boa notícia? Muitos deles estão ao alcance de quem ama maquiagem fora do backstage.

Confira abaixo os 8 produtos que fazem parte do arsenal de quem entende do assunto:

1. Base Face & Body da MAC



Queridinha nos bastidores da moda, a Face & Body da MAC é sinônimo de pele leve, natural e resistente.

Sua fórmula à prova d’água e com cobertura ajustável permite criar um efeito “segunda pele” que funciona para todos os tipos de rosto — e também no corpo.

2. Iluminador Hollywood Flawless Filter, da Charlotte Tilbury



Meio primer, meio iluminador, esse produto entrega aquele glow de celebridade que não pesa nem marca. Maquiadores adoram usá-lo antes da base ou misturado a ela para um viço luxuoso e discreto.

3. Corretivo Radiant Creamy, da NARS



O Radiant Creamy Concealer virou referência quando o assunto é cobertura com naturalidade.

Ele corrige olheiras e imperfeições com acabamento acetinado e sem craquelar, o que o torna um dos mais usados em tapetes vermelhos.

4. Paleta de sombras Tartelette In Bloom, da Tarte



Compacta, pigmentada e com uma curadoria de tons neutros sofisticados, essa paleta é presença constante nos kits de maquiadores.

Seus tons mattes e cintilantes funcionam para todos os estilos — do clássico ao moderno.

5. Blush Orgasm, da NARS



O tom pêssego-rosado com brilho dourado do Orgasm é quase lendário. Ele dá um rubor natural e iluminado ao mesmo tempo, combinando com todos os tons de pele.

Poucos produtos são tão universalmente amados quanto esse blush.

6. Gel para sobrancelhas Brow Freeze, da Anastasia Beverly Hills



Quando o assunto é sobrancelha com efeito lifting, o Brow Freeze domina. Maquiadores usam para esculpir, fixar e levantar os fios, garantindo um visual polido e moderno — sem rigidez.

7. Pó solto Ultra HD, da Make Up For Ever



Finíssimo e invisível até nas câmeras 4K, esse pó solto sela a maquiagem com perfeição sem deixar aparência ressecada ou pesada.

É um dos segredos mais bem guardados para peles com acabamento profissional.

8. Spray fixador All Nighter, da Urban Decay



Finalizar a maquiagem com o All Nighter virou um ritual obrigatório para maquiadores. Ele segura tudo no lugar por horas — inclusive em condições extremas, como calor, suor ou sessões de fotos longas.